Peter Ziegler ist wieder bei "Bauer sucht Frau" zu sehen

Nachdem der Neuburger Peter Ziegler 2021 bei "Bauer sucht Frau" teilnahm, ist er auch in der aktuellen Staffel mit dabei – als „Stallgeflüster“-Kommentator.

Peter Ziegler sitzt entspannt auf der Couch, neben ihm sein Kumpel Hubert Burgstaller. Beide haben sich eine Flasche Bier aufgemacht und blicken auf den TV-Bildschirm, wo Ausschnitte aus der aktuellen Staffel von „ Bauer sucht Frau“ laufen. Die beiden Männer kommentieren, was sie sehen. Spekulieren, welcher Bauer wohl welche Frau mit auf den Hof nehmen wird, fiebern mit. Ein gemütlicher Fernsehabend unter Freunden eben – mit dem Unterschied, dass ein Kamerateam mit im Wohnzimmer steht und das Szenario filmt.

Peter Ziegler aus Neuburg ist im "Bauer sucht Frau"-Format "Stallgeflüster" dabei

Vor einem Jahr hat Peter Ziegler, Stadtrat und Landwirt aus Neuburg, selbst an der Kuppelshow teilgenommen und war auf der Suche nach der großen Liebe. Nun ist der 27-Jährige im Rahmen der 18. Staffel, die derzeit im Fernsehen läuft, wieder zu sehen – jedoch nicht als Teilnehmer, sondern als Kommentator im Format „Stallgeflüster“. Mit dabei sind die „Kultbauern“ vergangener Staffeln, die sich die aktuellen Folgen anschauen und darauf reagieren.

Peter Ziegler war bereits in den ersten beiden „Stallgeflüster“-Folgen zu sehen. Gegenüber unserer Redaktion erzählt der Landwirt, dass der TV-Sender RTL ihn vor einiger Zeit angefragt und er gleich zugesagt hätte. Die Dreharbeiten hätten vor ein paar Wochen bei Hubert Burgstaller stattgefunden, der im Landkreis Dachau wohnt. Auch er hat bei der 17. „Bauer sucht Frau“-Staffel mitgemacht. Auf dem Scheunenfest lernten sich er und Peter Ziegler kennen – und die beiden wurden Freunde. „Wir treffen uns ab und zu auf ein Bier“, sagt Ziegler. Und so war sein Besuch bei Hubert Burgstaller für das „Stallgeflüster“ nichts Außergewöhnliches.

Gemeinsam mit den Bauern Hubert und Mathias aus der vergangenen Staffel kommentiert Peter Ziegler die neuen Folgen

Mit den Frauen, die die beiden Landwirte in ihrer eigenen Staffel kennengelernt haben, hat es nicht funktioniert. Peter Ziegler verliebte sich zwar in seine Kandidatin Kerstin Scholz und die beiden wurden ein Paar, doch schon im April 2022 folgte die Trennung. Nun kommentieren die ehemaligen TV-Bauern Ziegler und Burgstaller gemeinsam, wie sich die aktuellen Teilnehmer so anstellen – und schwelgen in Erinnerungen. Als die neuen Bauern auf dem Scheunenfest einmarschieren, fällt den beiden zum Beispiel wieder ein: „Da sind wir vorneweg gelaufen!“ Und auch, als die Hofwochen beginnen, kann sich Ziegler „reinfühlen“, wie er selbst sagt. Schließlich habe er das Prozedere „selbst erlebt, da sieht man das mit ganz anderen Augen“, so der Neuburger.

Am Freitag wird sich Ziegler auf den Weg machen zu weiteren Dreharbeiten – diesmal in Richtung Günzburg. Dort lebt Mathias Kreiß, der ebenfalls in der vergangenen Staffel dabei war. Zu sehen sein wird diese „Stallgeflüster“-Folge im Anschluss an das „Bauer sucht Frau“-Finale, das am 15. November ausgestrahlt wird.

