Bauer sucht Frau: Manfred aus Trugenhofen punktet mit Cabrio

Manfred Roßmann aus dem Rennertshofener Ortsteil Trugenhofen sucht in der RTL-Show „Bauer sucht Frau 2024“ die große Liebe - und damit das klappt, legt sich der Bio-Milchviehhalter ordentlich ins Zeug. In Folge zwei, die an diesem Montag ausgestrahlt wurde, holt er seine Susanne vom Bahnhof in Burgheim ab, stilvoll mit einem Mercedes Oldtimer-Cabrio, das er sich von einem Freund geliehen hat.

Bauer sucht Frau 2024: Manfred aus Oberbayern gibt sich Mühe für Susanne

Damit macht der Landwirt gleich mal ordentlich Eindruck. „Wahnsinn“, sagt die 39-Jährige aus Sachsen. Sie fühle sich, als ob sie für eine Hochzeit abgeholt werden würde. „Ich gebe mir schon Mühe für dich“, betont Manfred, der bereits in der ersten Folge, beim Scheunenfest, Gefühle für Susanne entwickelt hat. Bei der anschließenden Autofahrt präsentiert er seine oberbayerische Heimat. „Bei schönem Wetter sieht man hier bis zu den Alpen.“ Die Spritztour im Oldtimer-Cabrio macht beiden Spaß. Manfred fühle sich „wie James Bond mit Bondgirl“.

Bei Milchbauer Manfred aus Trugenhofen blieb zuletzt die Küche kalt

Am Hof in Trugenhofen angekommen, wird Susanne überrascht. Von einem alleinstehenden Mann hatte sie mehr Unordnung erwartet, doch Manfreds Zuhause sei „tipptopp“ und total sauber, lobt die 39-Jährige. Das liegt daran, dass sich der Landwirt für den weiblichen Gast ins Zeug gelegt hat - aber auch daran, dass bei ihm die Küche das vergangene halbe Jahr kalt geblieben sei. „Ich bin nicht der besondere Koch“, gesteht er. Seine Hoffnung: Mit der gelernten Küchenmeisterin an seiner Seite könnte wieder deutlich mehr Leben in seine Küche einziehen.

Dann zeigt Manfred seinen Stall und seine Kühe, zu denen er eine besondere Beziehung habe. „Sie gehören zu mir, sind ein Teil von mir.“ Der 38-jährige Landwirt stellt seine Lieblingskuh „Crazy“ vor, die gerne gestreichelt werden möchte. Den Moment nutzt Manfred für eine Annäherung. „Magst du das Kraulen auch so gerne wie die Kuh?“, fragt er Susanne grinsend. „Ja, schon. Abends auf der Couch“, antwortet sie. Manfred ist aufmerksam und hoffnungsfroh. „Das merke ich mir.“

Alle Folgen von „Bauer sucht Frau 2024“ sind bei RTL+ zu sehen.