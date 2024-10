Bauer sucht Frau: Manfred und Susanne zeigen ihre Zuneigung

Langsam wird es ernst bei „Bauer sucht Frau“: Manfred Roßmann aus dem Rennertshofener Ortsteil Trugenhofen kommt seiner Susanne immer näher. In Folge vier kümmern sich beide zunächst um eine verletzte Kuh. Während die Köchin aus Sachsen das Tier streichelt und beruhigt, versorgt der Landwirt die Klaue. Anschließend nimmt der Bio-Milchbauer seinen Gast im Transporter mit und zeigt seine weiteren Tiere, die auf einer höher gelegenen Weide stehen.

Bauer sucht Frau 2024: Manfred wird neidisch auf seine Kuh

Susanne reinigt ohne Umschweife die Tränke, was ihr Pluspunkte bei Manfred beschert. „Susanne ist sich für nichts zu schade, das beeindruckt mich sehr. Sie packt mit an und nimmt das ernst mit mir, mit uns.“ Als eine Kuh Körperkontakt zur 39-Jährigen sucht, wird der Landwirt „fast neidisch“. „Die hat einfach Lust auf was Süßes“, nutzt er die Möglichkeit zur Annäherung. „Manfred lässt keine Chance aus, mir Komplimente zu machen, klar gefällt das einer Frau“, zeigt sich Susanne geschmeichelt.

Bevor sich die beiden näher kommen können, wird es erst einmal abenteuerlich. Manfred und Susanne nehmen an einem Sautrogrennen teil. Gemeinsam in einem Trog sitzend, paddeln die beiden durch einen Bach, unter dem Jubel von Zuschauern am Rand. Als die Konkurrenten ihr „Boot“ zum Kentern bringen und beide ins Wasser fallen, tut das der guten Stimmung keinen Abbruch. Der zweite Platz ist am Ende nebensächlich. „Der Spaß steht im Vordergrund“, betont Manfred. Außerdem habe er mit Susanne eh schon den „Hauptgewinn“.

Manfred aus Oberbayern nimmt seine Susanne in den Arm

Später genießen die beiden ein idyllisches Feierabendbier im Bach - und reden über ihre Gefühle. „Ich bin sehr froh, dass du bei mir bist“, sagt der Landwirt. Es fühle sich toll an, in Susannes Nähe zu sein. Sie sei einfach „ein klasse Mensch“. Auch Susanne spürt Zuneigung. „Ich fühle mich total wohl bei dir.“ Manfred freut sich und hofft, dass sie sich weiter kennenlernen und ein Fundament schaffen. Um seine Ambitionen zu unterstreichen, nimmt er „Susi“, wie er sie nennt, in den Arm. Die kann sich dort fallen lassen. „Er sucht meine Nähe, das ist süß.“

Alle Folgen von „Bauer sucht Frau 2024“ sind zu sehen bei RTL+.