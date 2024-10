Bauer sucht Frau: Susanne erteilt Manfred unter Tränen eine Abfuhr

Die Hoffnungen auf ein Happy End bei „Bauer sucht Frau“ sind vorerst dahin: Manfred Roßmann aus dem Rennertshofener Ortsteil Trugenhofen erhält in Folge fünf der bekannten RTL-Kuppelshow eine Abfuhr. Er sei ein „total sympathischer Mann“ und bringe alles mit, was eine Frau haben möchte, macht ihm Hofdame Susanne zwar Komplimente, doch es fehle bei ihr die Verliebtheit. „Ich möchte keine falschen Hoffnungen wecken oder Gefühle vorspielen, die in diesem Moment einfach nicht da sind“, erteilt die Köchin aus Sachsen einer gemeinsamen Zukunft eine Absage. Dabei ringt sie mit den Tränen. „Es tut mir leid.“

Bauer sucht Frau: Zu große Unterschiede zwischen Manfred und Susanne

Manfred ist in diesem Moment sichtlich getroffen. Susannes Entscheidung sei „traurig“, doch der Landwirt behält die Fassung und bedankt sich für die Ehrlichkeit. Im anschließenden Interview blickt er bereits nach vorn: „Ich muss damit leben und werde damit leben. Deshalb darf die Welt nicht untergehen.“

Während der gesamten Hofwoche zeigte der 38-Jährige großes Interesse an Susanne und machte ihr fortwährend Komplimente, was ihr durchaus schmeichelte. Doch der Bio-Milchbauer und die Köchin ticken zu unterschiedlich, das wird auch in der aktuellen Folge mehr als deutlich. Nachdem sie gemeinsam Grünfutter für Manfreds Kühe ernten, sammelt Susanne Sauerampfer, Klee, Löwenzahn und Brennnesseln für einen Salat. Manfred, der laut eigener Aussage am liebsten Fleisch auf dem Teller hat und kein „Kraut-Esser“ ist, zeigt sich wenig begeistert. „Um Gottes willen, das ist das Essen von meinem Essen.“ Nur Susanne zuliebe probiert er den Salat, verbunden mit dem Hinweis, dass er lieber ein Schnitzel hätte. Die Köchin betont, dass ihr gesunde Ernährung sehr wichtig sei, und kritisiert die fleischlastige Ernährung des Landwirts.

Für Manfred aus Oberbayern ist „Bauer sucht Frau“ beendet

Susanne sei für ihn eine „Wahnsinnsfrau“, doch er könne ihre Gefühle nicht herauslesen, so Manfred. Um Klarheit zu bekommen, unternimmt der Landwirt aus Trugenhofen in „traumhafter“ Umgebung, so bezeichnet RTL die Region, eine Wanderung. Gemeinsam an einem Felsvorsprung sitzend, spricht er offen über seine Gefühle. Er habe die Tage mit ihr genossen und sie in sein Herz geschlossen. „Würdest du uns eine Chance geben?“, fragt Manfred - und erhält daraufhin eine Abfuhr.

