Kein Bauer, aber eine neue Freundin: So geht es Sybille Dusse nach der Show

Plus Winzer Ezequiel hat sich gegen Sybille Dusse entschieden. Traurig ist die Neuburgerin darüber nicht. Vielleicht verhilft ihr "Bauer sucht Frau" doch noch zur Liebe?

Seit Montagabend weiß es die Welt: Sybille Dusse und Ezequiel aus Argentinen sind kein Paar. Die Neuburgerin flog bei der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau International" raus. Der Winzer entschied sich dazu, Lisa Klemp besser kennenzulernen. Einen Tag nach der Ausstrahlung der Sendung wirkt Dusse im Gespräch mit unserer Redaktion nicht sonderlich traurig über die Entscheidung von Ezequiel. "Es ist nicht schlimm, dass es nicht geklappt hat", sagt sie. Sie habe das Gefühl, der Winzer hatte das Format der Sendung nicht ganz verstanden. Vielleicht habe er die Show als Sprungbrett gesehen, um bekannt zu werden.

Auch hinter den Kameras hätte Ezequiel kein großes Interesse an den Frauen gezeigt. Nach den Dreharbeiten hatte die Neuburgerin noch etwas Kontakt mit dem Mann aus Argentinien. Es habe nie ein böses Wort zwischen den beiden gegeben. "Er wollte eine Freundschaft", glaubt sie. Über die vergangenen Monate habe sich der Kontakt aber im Sande verlaufen. Die Dreharbeiten fanden Anfang Februar in Südamerika statt.