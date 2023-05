Kein Bauer, dafür eine neue Freundin: So geht es Sybille Dusse nach der Show

Winzer Ezequiel hat sich gegen Sybille Dusse entschieden. Traurig ist die Neuburgerin darüber nicht. Vielleicht verhilft ihr "Bauer sucht Frau" doch noch zur Liebe?

Seit Montagabend weiß es die Welt: Sybille Dusse und Ezequiel aus Argentinen sind kein Paar. Die Neuburgerin flog bei der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau International" raus. Der Winzer entschied sich dazu, Lisa Klemp besser kennenzulernen. Einen Tag nach der Ausstrahlung der Sendung wirkt Dusse im Gespräch mit unserer Redaktion nicht sonderlich traurig über die Entscheidung von Ezequiel. "Es ist nicht schlimm, dass es nicht geklappt hat", sagt sie. Sie habe das Gefühl, der Winzer hatte das Format der Sendung nicht ganz verstanden. Vielleicht habe er die Show als Sprungbrett gesehen, um bekannt zu werden.

Auch hinter den Kameras hätte Ezequiel kein großes Interesse an den Frauen gezeigt. Nach den Dreharbeiten hatte die Neuburgerin noch etwas Kontakt mit dem Mann aus Argentinien. Es habe nie ein böses Wort zwischen den beiden gegeben. "Er wollte eine Freundschaft", glaubt sie. Über die vergangenen Monate habe sich der Kontakt aber im Sande verlaufen. Die Dreharbeiten fanden Anfang Februar in Südamerika statt.

Bauer sucht Frau international: Neuburgerin baut Freundschaft zu Lisa Klemp auf

Zwar hat Dusse in Argentinien nicht die große Liebe gefunden, aber eine gute Freundin. Mit Lisa Klemp steht sie bis heute in engem Kontakt. Klemp stammt aus Ense, eine Gemeinde am nördlichen Rand des Sauerlandes, im nordrhein-westfälischen Kreis Soest. 2021 war sie Kandidatin der RTL2-Show "Adam sucht Eva" und zog sich dafür vor einem Millionenpublikum aus.

Bei " Bauer sucht Frau International" werden die Frauen oft als Konkurrentinnen dargestellt. Das Narrativ gefällt der Neuburgerin nicht. "Lisa wird sehr beleidigt", berichtet Dusse. Die Reaktionen in den Sozialen Medien seien nach der Sendung am Montag schlimm gewesen. Zwar komme die Frau aus Neuburg noch besser weg, als Klemp, aber "das macht etwas mit einem", sagt die medizinische Fachangestellte. Sie und ihre Mitstreiterin haben sich nach der Ausstrahlung noch ausgetauscht und eine schlaflose Nacht gehabt, wie sie berichtet. Über die Kommentare im Netz wirkt sie entsetzt. Zwar wusste sie, dass die Reaktionen im Internet nur selten freundlich sind, doch die beiden Frauen wurden "richtig angegangen".

Winzer Ezequiel (41) aus Argentinien entschied sich gegen die Frau aus Neuburg Foto: Rtl

Dabei habe die Neuburgerin es mit Ezequiel "vollkommen ernst gemeint". "Ich bin keine, die ins Fernsehen möchte", sagt sie, "ich habe mich für ihn interessiert". Sie habe sich Mühe gegeben und ihre Trompete eingepackt, erzählt sie. Ezequiel musiziert gerne, die Neuburgerin spielt im Posaunenchor Marienheim. Auf dem Papier hätten der Bauer und sie gut zueinander gepasst. Und Dusse deutet an, dass Ezequiels Entscheidung für Lisa Klemp etwas merkwürdig gewesen sei. Das habe alles nicht ganz gepasst. "Es ist halt eine Show", sagt sie versöhnlich. Rückblickend habe sie viele tolle Erfahrungen gesammelt. "Ich freue mich, dass ich so mutig war und mich getraut habe", betont sie. "Ich bin stolz auf mich." Die Macher der RTL-Show hätten sie auch gut dargestellt, findet Dusse.

Viele Nachrichten nach "Bauer sucht Frau International"

Aus ihrem Umfeld habe sie viel positive Rückmeldungen erhalten. Ihre Freunde und Familie bekräftigten, dass sie "sehr sympathisch" wirkte. Auch am Fischergasslerfest am vergangenen Wochenende in Neuburg sprachen viele Menschen Sybille Dusse auf ihre Teilnahme an der Kuppelshow an. Von vielen bekam sie widergespiegelt, dass sie in der Sendung authentisch wirkte.

Ob sie weiter an die große Liebe glaubt? "Auf jeden Fall", sagt sie. Nach der Sendung habe sie zahlreiche Nachrichten von Männern bekommen, die sie gerne kennenlernen wollen würden. Die Regisseurin von "Bauer sucht Frau International" habe ihr direkt nach dem Ausscheiden aus der Sendung gesagt, dass ihr Dutzende Männer schreiben werden. Momentan ist Dusse noch Single. Mit einem Mann, der sich nach der Show meldete, stehe sie aber in engem Kontakt.