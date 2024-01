Neuburg-Schrobenhausen

vor 19 Min.

Legt der Bauern-Protest am Montag den Verkehr rund um Neuburg lahm?

Plus Am 8. Januar beginnt die Protestwoche der Landwirte. Während der BBV auf die Kundgebung in München setzt, plant ein anderer Verband Eingriffe in den Verkehr.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Wenn am Montag, 8. Januar, die bundesweite Protestwoche der Landwirte gegen die Sparmaßnahmen der Bundesregierung startet, dann könnten das sehr viele Bürgerinnen und Bürger im Landkreis und darüber hinaus zu spüren bekommen. Denn das, war im Augenblick geplant ist, ist mehr als nur ein hupender Traktorkorso durch die Stadt. Die Bauerndemo könnte wichtige Verkehrsknotenpunkte am Montag in Neuburg, an der B16, in Schrobenhausen sowie an der B300 lahmlegen.

Könnte deshalb, weil am Mittwoch noch ein Kooperationsgespräch mit den Veranstaltern stattfinden soll. Wie schon bei den Protesten im Dezember unterstützt der Verein "Landwirtschaft verbindet Bayern" (LsV-Bayern) die Belange der Landwirte – und sie ist es auch, die hinter der neuesten Aktion im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen steht. Klaus Dähnert aus Karlshuld ist der Organisator vor Ort und wird an den Gesprächen mit den Kreisbehörden und der Polizei teilnehmen. "Es geht in erster Linie darum, was wir machen dürfen und unter welchen Voraussetzungen", sagt der Landwirt. Grundsätzlich seien Verkehrsbehinderungen im Zuge von Demonstrationen erlaubt. "Aber Rettungswege müssen natürlich offen bleiben."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen