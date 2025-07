Wie Enghuber und Schoder auf dem Neuburger Volksfest den Wahlkampf eröffnen

Vorstellen müssen sich die beiden in Neuburg eigentlich nicht mehr. Trotzdem nennen beide höflich ihren Namen. „Ich bin der Gerhard Schoder“, sagt der eine. „Ich bin der Matthias Enghuber“, der andere. Die beiden OB-Kandidaten haben sich am Mittwochabend auf dem neu eingeführten Bauernabend auf dem Neuburger Volksfest präsentiert. Sieben Monate vor den Kommunalwahlen war der Termin so etwas wie der Auftakt zum Wahlkampf.

