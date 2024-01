Bauernprotest mit Sternfahrt und Kundgebung: Darauf muss sich Ingolstadt einstellen

Mit einer Sternfahrt und einer zentralen Kundgebung am Rathausplatz in Ingolstadt wollen die Landwirte weiter demonstrieren. Ministerin Kaniber kommt, die Routen stehen fest.

Der Bauernprotest geht in eine neue Runde: Nach Absprache mit den zuständigen Genehmigungsbehörden und der Polizei ist am Mittwoch eine Sternfahrt auf fünf festgelegten Routen nach Ingolstadt geplant. Anschließend findet um 14.30 Uhr am Rathausplatz in Ingolstadt eine zentrale Kundgebung statt. Dafür hat sich auch Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ( CSU) angemeldet. Die Schlepper sammeln sich ab 11 Uhr für jede Route an sechs festgelegten Sammelpunkten und fahren dann ab 12 Uhr zum jeweiligen Endpunkt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Liveticker anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Tickaroo GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Demo: Die nächste Protestaktion der Bauern in der Region Ingolstadt steht am Mittwoch an

Dieser ist für zwei Konvois der Volksfestplatz in Ingolstadt, drei der Konvois enden am FCI-Stadion. Vom Volksfestplatz ist es fußläufig zum Rathausplatz nicht weit, vom FCI-Stadion werden Shuttlebusse für die Schlepperfahrer zum Rathausplatz und zurück eingesetzt. BBV-Kreisobmann Johannes Scharl und der Sprecher des Vereins „Landwirtschaft verbindet Bayern“, Michael Muhr, rufen auch bewusst Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme auf.

Folgende Routen sind geplant:

Route 1 - Lenting

Sammelpunkt Festplatz - Ingolstädter Straße - Schillerstraße - Nördliche Ringstraße - Harderstraße - Dreizehnerstraße - Volksfestplatz Ingolstadt .

Route 2 - Vohburg/ Oberdünzing

Sammelpunkt Pleilinger Weg in Oberdünzing - B16a bis zum Großmehringer Kreisel - über die Donau und die St2335 über Rotmannshart zur Einmündung in die PAF34 - Manchinger Straße in Ingolstadt - Audi-Sportpark

Route 3 - Ernsgaden

Sammelpunkt auf der alten B16 ab Ernsgaden - über Lindach bis zur St2335 - PAF14 - Manchinger Straße - Audi-Sportpark

Route 4 – Zuchering

Sammelplatz Viehmarkthalle (Am Hochfeldweg 7) - Immelmannstraße - B13/ Münchner Straße - Südliche Ringstraße - Manchinger Straße – Audi-Sportpark

Route 5 – Gabelkreisel

Sammelstelle 1: Biobetrieb Höflbauer Eitensheim - B13 - Gabelkreisel

Sammelstelle 2: Dünzlau, Gabelholzstraße - Gabelkreisel - B13 - Audi-Kreisel - Neuburger Straße - Nördliche Ringstraße - Harderstrasse - Dreizehnerstraße - Volksfestplatz

Auch wenn die Aktion im Straßenverkehr sicherlich zu Einschränkungen führen wird, bitten die Veranstalter um Verständnis: „Wir demonstrieren nicht für weniger Arbeitsstunden und mehr Lohn, sondern dafür, dass wir nicht zu 100 Prozent auf den vorgeschlagenen Kürzungen sitzen bleiben und damit im internationalen Wettbewerb immer weiter zurückfallen. Klima- und umweltschädliche Billigimporte aus anderen Teilen der Welt drohen dann die regionale Ware zu verdrängen und die regionale Landwirtschaft zu zerstören“, erklären die beiden.

Die Protestwoche der Landwirte in Deutschland läuft bis einschließlich Montag, 15. Januar. Bis dahin sind immer wieder spontane Aktionen oder größere Protestzüge geplant. (AZ)

Lesen Sie dazu auch