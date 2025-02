Bauernverband lädt Bundestagskandidaten ein: Wahlkampf wie ein Wandertag

Falls die Vertreterinnen und Vertreter der Ampel-Parteien am Mittwoch mit etwas Unbehagen auf den Hof von Michael Kaufmann in Bergheim gekommen waren, dürfte dieses rasch verflogen sein. Während die Kreisobmänner Martin Wendl und Johannes Scharl die rund 50 Besucher begrüßten, hüpfte Hofhund Holli schwanzwedelnd und über alle Parteigrenzen hinweg von Gast zu Gast, ließ sich ausgiebig streicheln und zauberte reihenweise Lächeln auf die Gesichter der Anwesenden. Mit der Harmonie, so hätte man meinen können, wäre es dann auch schnell vorbei gewesen, wenn die Landwirtschaft auf die Politik trifft. Doch von der teilweise hasserfüllten Wut der Bauernproteste war auch danach wenig zu spüren.

Bauernverband lädt zum Ortsbesuch beim Familienbetrieb Kaufmann in Bergheim

Als Ort der Begegnung wählten die Kreisverbände aus Neuburg-Schrobenhausen und Ingolstadt-Eichstätt den Betrieb von Michael Kaufmann in Bergheim und hätten sich damit keinen symbolträchtigeren aussuchen können. Ein Familienbetrieb in der siebten Generation, genau an der Grenze zwischen den Landkreisen gelegen, mit PV auf den Dächern, einer Biogasanlage und einem Hühnermaststall mit 36.000 Tieren. Beste Voraussetzungen also, um über Wertschätzung, Nachhaltigkeit, Tierwohl und das immerwährende landwirtschaftliche Schreckgespenst der Bürokratie zu sprechen.

Zunächst aber sprach vor allem Michael Kaufmann, während er seine Gäste wie bei einem Bauernhofbesuch zum Wandertag durch den Betrieb führte. Bis auf Sarah Vollath von der Linken, die sich krankheitsbedingt abmelden musste, waren alle anderen eingeladenen Direktkandidaten der großen Parteien der Einladung gefolgt. Das Konzept des Bauernverbands ging auf. Nikita Renner (FDP) erkundigte sich nach dem Investitionsvolumen, Merlin Nagel (Grüne) nach der Abwärmenutzung und Nadine Praun unterhielt sich angeregt mit Andreas Bergmeister, der in Gaimersheim ebenfalls eine Biogasanlage betreibt. Martina Edl (FW) und Reinhard Brandl (CSU) verpassten gar Teile der Führung, ganz vertieft in Gesprächen mit den Landwirten vor Ort.

Die Landwirte in der Region 10 wollen auf konkrete Probleme aufmerksam machen

Die Idee hinter der Veranstaltung war aber natürlich auch, anhand konkreter Beispiele den Frust unter Landwirten anschaulich zu machen. So erklärte Kaufmann, dass man mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vor rund 20 Jahren viele Bauern zu millionenschweren Investitionen in Biogasanlagen gebracht habe, sich nun aber die Anforderungen geändert haben, um eine Anschlussförderung zu erhalten. So müssen Betreiber beispielsweise künftig weniger Mais verwenden, was für viele in der Praxis schwierig sei, so Kaufmann. Ähnlich verhalte es sich bei seiner Hühnermast. Eigentlich brauche er einen Wintergarten für seine Hühner, um die Haltungsstufe 3 zu erreichen. Den darf er nach eigenen Angaben aber nicht bauen, weil Umweltauflagen einen Neubau verhinderten. Zu viel Ideologie sei beim Tierwohl im Spiel und erschwere den Landwirten das Leben. „Viele denken wohl an Massentierhaltung, wenn sie so eine Anlage sehen. Aber eigentlich wären ja auch zwei Stück schon eine Masse“, offenbarte Johannes Scharl, wie viel Spielraum es bei der Interpretation des Wortes „Massentierhaltung“ angesichts von 36.000 Hühnern geben kann.

Icon Vergrößern Kreisobmann Martin Wendl las den Bundestagskandidatinnen und -kandidaten die Leviten – gute Stimmung herrschte trotzdem. Foto: Florian Lang Icon Schließen Schließen Kreisobmann Martin Wendl las den Bundestagskandidatinnen und -kandidaten die Leviten – gute Stimmung herrschte trotzdem. Foto: Florian Lang

Wie die Hühner auf der Stange reihten sich die Bundestagskandidatinnen und -kandidaten wenig später in der beheizten Gerätehalle des Hofes sauber auf und durften selbst aktiv werden. Jedem und jeder stand ein kurzes Statement zur Verfügung, wobei „kurz“ auf verschiedene Weisen interpretiert wurde. Die CSU, die Freien Wähler, die FDP und die AfD plädieren für mehr freien Markt und weniger staatliche Vorgaben, um die Bauern auch „einfach mal machen lassen“ zu können. SPD und Grüne suchen den großen Kompromiss zwischen Umwelt- und Sozialstandards einerseits und dem wirtschaftlichen Leben der Landwirte andererseits.

Die Bundestagskandidaten des Wahlkreises Ingolstadt haben kaum neue Ideen zu bieten

Wenig Neues und viel Erwartbares gab es also zu hören, auffälligerweise verzichtete die Runde nahezu komplett auf gegenseitiges Geplänkel. Lediglich Lukas Rehm von der AfD schien von einem Nicht-Angriffspakt nichts mitbekommen zu haben und lederte ordentlich gegen die vergangenen Regierungen. Das landwirtschaftliche Publikum hielt sich vornehm zurück und selbst die provokanten Fragen, die Scharl zum Schluss ankündigte, waren eher Spitzen gegenüber zu vollmundigen Versprechungen der Politik.

Bei so viel Harmonie war es schließlich an den Frauen des Bauernverbands, die Routine zu brechen und der Politik ein paar neue Ideen mit auf den Weg zu geben. „Haben Sie schon mal etwas von sozialer Landwirtschaft gehört?“, fragte Kreisbäuerin Nadine Angermeier und blickte danach in verdutzte Gesichter. Die Landwirtin arbeitet seit einigen Jahren daran, in Karlshuld eine Pflegeeinrichtung für Senioren mit 23 Plätzen in ihren Betrieb zu integrieren, und sieht darin ein Konzept, das Gemeinden auf vielfältige Weise entlasten könnte. Als Antwort auf den Pflege- und den Kita-Notstand könne man das Konzept auch für die Kinderbetreuung umsetzen. „Welche Gemeinde würde sich denn gerade nicht über 20 zusätzliche Kindergartenplätze freuen?“, so die rhetorische Frage.

Doch auch Angermeier wird nach ihren eigenen Worten von der Bürokratie ausgebremst, geriet unter finanziellen Druck, weil sich die Behörden so viel Zeit ließen, und das alles, während aus jeder Ecke der Politik Lob für ihr Konzept komme. Nicht immer gehe es in der Debatte über zu viel Bürokratie also darum, sorgsam Umweltschutz und soziale Standards gegen die wirtschaftlichen Interessen der Landwirte abzuwägen. Manchmal reiche es auch aus, nicht grundlos im Weg zu stehen.