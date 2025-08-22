Dank Social-Media-Aktion: Neue Bäume für Neuburg-Schrobenhausen

Eigentlich ist derzeit nicht Saison, um neue Bäume zu pflanzen. Aber dank der Social-Media-Herausforderung mit dem Namen „Baumpflanz-Challenge“ setzten derzeit doch einige prominente Landkreisbewohner neue Bäumchen. Nominiert durch Neuburg Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) nahmen Landrat Peter von der Grün (FDP) und die Gemeinde Oberhausen die Aufgabe an, innerhalb von 48 Stunden einen Setzling in die Erde zu bringen.

Zusammen mit seiner Stellvertreterin Sabine Schneider (SPD) pflanzte Landrat von der Grün einen Baum auf dem Gelände des Kreisbauhofes. Auch die Gemeinde Oberhausen erfüllte ihre Nominierung durch die Stadt. Mitte August pflanzten die zweite Bürgermeisterin Mimi Forster-Hüttlinger zusammen mit dem dritten Bürgermeister Erhard Jackel und Gemeinderat Josef Ettenreich einen Apfelbaum im Kindergarten in Sinning.

Landrat Peter von der Grün und seine Stellvertreterin Sabine Schneider pflanzen eineinen Baum. Foto: Laumer

Die Gemeinde Oberhausen bedankte sich bei der Stadt Neuburg an der Donau für die Nominierung. Die Baumpflanz-Challenge wird bei weiteren Nominierungen wie ein Kettenbrief weitergegeben. So sind nun, nominiert durch die Gemeinde Oberhausen, der Markt Burgheim, die Gemeinde Ehekirchen und die örtlichen Kaiserburgschützen dazu aufgefordert, die Challenge ebenfalls anzunehmen.