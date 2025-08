Baumpflanz-Challenge: Feuerwehr Zell nominiert Neuburger Stadtrat – Frist läuft schon bald ab

Einen Baum pflanzen oder eine Brotzeit spendieren: Vor diese Entscheidung stellt die Freiwillige Feuerwehr Zell derzeit den Neuburger Stadtrat. Im Rahmen einer Social-Media-Challenge wurden die Stadträtinnen und Stadträte nominiert – und müssen nun innerhalb einer Woche reagieren. Der Grundrahmen: Wer nominiert wird, hat sieben Tage Zeit, um selbst einen Baum zu pflanzen. Wer das nicht schafft, schuldet der nominierenden Gruppe eine Brotzeit.

Freiwillige Feuerwehr Zell pflanzt Kastanie und nominiert Neuburger Stadtrat

Die Feuerwehr Zell hat bereits geliefert – im Garten eines Feuerwehrmitglieds pflanzten fünf Aktive ganz spontan eine Kastanie. „Es ist ein größerer Social-Media-Trend geworden“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Zell, Kevin Seidler. „Viele Feuerwehren machen mit, jetzt auch andere Vereine und Gemeinderäte – da war der Stadtrat in Neuburg einfach naheliegend.“

Die Baumpflanz-Challenge erinnert an die berühmte Ice-Bucket-Challenge: Spaßige Aktion, einfache Regeln, virale Wirkung – mit einem guten Zweck. Bei der Ice-Bucket-Challenge im Jahr 2014 kippten sich Menschen zur Unterstützung der ALS-Forschung einen Eimer Eiswasser über den Kopf, filmten das Ganze, spendeten Geld und forderten andere zur Nachahmung auf. Ähnlich funktioniert auch die aktuelle Baumpflanz-Challenge: Wer mitmacht, pflanzt einen Baum, dokumentiert das Ganze online und nominiert drei neue Gruppen. Wer kneift, muss zahlen – und zwar in Form einer Brotzeit für die Nominierenden. Ziel ist es, Klimaschutz mit einem Augenzwinkern zu verbinden. Die Aktion verbreitet sich derzeit besonders in Gemeinden und Dorfgemeinschaften. Was bei Feuerwehren begann, erreicht nun auch die Kommunalpolitik.

Baumpflanz-Challenge: Nach Feuerwehren erreicht sie nun auch die Lokalpolitik

In Zell war die Umsetzung unkompliziert – der Baum steht nun im privaten Garten eines Feuerwehrmanns. Neben dem Neuburger Stadtrat wurden auch die Feuerwehren in Feldkirchen und Rohrenfels nominiert. Im Neuburger Stadtrat ist die Aktion zumindest schonmal registriert worden und es gibt erste Bewegung: Stadtrat und Jugendreferent Roland Habermeier (CSU) bestätigte auf Nachfrage dieser Redaktion, dass die Herausforderung angekommen sei und bereits an der Planung geschraubt werde.

„Wir haben die Nominierung an unseren dritten Bürgermeister Peter Segeth weitergegeben“, so Habermeier. „Das Grünamt prüft derweil, wann und wo eine Pflanzung möglich ist.“ Doch das Zeitfenster ist knapp: „August ist eigentlich keine gute Zeit für Bäume – und der Stadtrat befindet sich in der Sommerpause.“ Trotzdem betont Habermeier: „Die Idee ist schön – wir müssen nur schauen, wie wir das zeitlich hinbekommen.“

Neuburg: Stadtrat muss Baum pflanzen oder als Strafe eine Brotzeit spendieren

Kommandant Seidler nimmt die Sache mit Humor – und einer gewissen Erwartungshaltung: „Die Brotzeit ist ja nur die Strafe, falls man es nicht schafft. Wir würden uns über eine Einladung vom Stadtrat freuen – aber genauso auch über einen neu gepflanzten Baum.“

Ob die Stadträte zur Schaufel greifen oder lieber zur Wurstplatte, zeigt sich bis Sonntagabend – dann endet die Frist. Klar ist: Die Feuerwehr Zell hat vorgelegt. Jetzt ist der Stadtrat am Zug.