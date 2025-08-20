So steht es um die Baustelle in der Monheimer Straße

Mittlerweile dürfte wohl fast jeder Neuburger einmal an der neuesten Großbaustelle in Neuburg vorbeigefahren sein. Wer über die Donaubrücke stadtauswärts fährt oder sich auf der Ingolstädter Straße bewegt, weiß, in die Monheimer Straße führt aktuell kein Weg. Denn wie angekündigt bauen dort das Staatliche Bauamt Ingolstadt und die Stadt Neuburg gemeinsam an der Straßenerneuerung. Noch sieht man nicht viel davon, was dort passiert, doch Christoph Gastl vom Neuburger Bauamt gibt grünes Licht, was den Zeitplan angeht.

Seit 11. August ist die Monheimer Straße in Neuburg gesperrt, aber in der ersten Woche hat sich wenig getan. Gleichzeitig rollt der Ausweichverkehr durch die Ortsteile Laisacker, Hessellohe und Ried. Jetzt nimmt die Straßensanierung mehr Fahrt auf, kommende Woche soll der alte Asphalt abgefräst werden. Die Baufirma muss Leitungen und die Zufahrten der Anlieger beachten. Die Straßensanierung dauert mehrere Wochen, spätestens am 13. September soll die Monheimer Straße wieder freigegeben werden.

Baustelle in der Monheimer Straße in Neuburg „läuft nach Plan“

„Bisher läuft alles nach Plan“, sagt Christoph Gastl vom Tiefbauamt der Stadt Neuburg. In den ersten Tagen der Sperrung habe man sich primär mit der doch recht umständlichen Umleitung beschäftigt, „um diese vernünftig hinzubekommen“. Im Anschluss ging es dann auch los mit den Bauarbeiten. Laut Gastl wurden in der ersten Woche von der Baufirma unter anderem die Entwässerungsrinne ausgebaut sowie Hydranten und Schachtdeckel geprüft und ausgetauscht. „Insbesondere an der Ecke zur Ingolstädter Straße in Richtung Bittenbrunn war die Entwässerung nur schwer möglich, es haben sich ständig Pfützen gebildet, auch durch Schlaglöcher und Risse im Asphalt.“

In diese Woche waren Mitarbeiter der Stadtwerke Neuburg sowie von DSL mobil unterwegs, um die Glasfaserquerungen über die Straße zu bauen. „Auch die Stadtgärtnerei hat die Sperrung genutzt, um die Bäume zurückzuschneiden“, berichtet Gastl. Ab Montag geht es dann ans Eingemachte und es starten die ersten Pflasterarbeiten, im September geht es dann an den Bau der Straßendecke, „bis zum Schulstart sollte alles fertig sein“.

Bushaltestellen in der Monheimer Straße werden verbessert

An der Ecke Monheimer Straße/Ingolstädter Straße entsteht in Fahrrichtung zur Donaubrücke eine „vernünftige Bushaltestelle“, wie Gastl berichtet. Zudem sollen zwei weitere Haltestellen des Stadtbusses aufgehübscht und neu ausgepflastert werden. „Der Busausstieg an der Berufsschule ist mehr als ungünstig.“