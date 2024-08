Sperrung im Sehensander Weg: Zufahrt für Anlieger und Kunden frei

In dieser und in der kommenden Woche laufen wie berichtet umfangreiche Asphaltierungsarbeiten im Sehensander Weg. Der Durchgangsverkehr ist deshalb bis einschließlich Sonntag, 1. September nicht möglich. Anlieger und Kunden des Hofladens „Boarisch Bauer“, der Tierarztpraxis sowie des Kosmetikstudios „Oriana“ können jedoch über die Bahnhofstraße ungehindert zufahren.

Nur am Samstag, 31. August und am Sonntag, 1. September ist die An- und Abfahrt überhaupt nicht möglich. An diesen beiden Tagen findet die großflächige Straßenasphaltierung statt.

Bürgermeister-Sing-Straße: Friedhofsbesucher sollen Hauptzugang wählen

Die stark beschädigte Straßendecke in Bürgermeister-Sing-Straße wird ebenfalls grundlegend erneuert. Dazu muss die Straße vom 26. August bis 6. September gesperrt werden. Die Anlieger wurden informiert. Besucher des Friedhofs werden gebeten, über den Hauptzugang in der Franziskaner Straße anzufahren. Der fußläufige Zugang über die Pestalozzistraße bleibt jedoch durchgängig möglich. (AZ)