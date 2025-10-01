Icon Menü
Bavaria ruft: Frauen für die Politik gewinnen – Infoveranstaltung am 22. Oktober im Landratsamt

Neuburg-Schrobenhausen

„Bavaria ruft“: Mit dieser Kampagne sollen Frauen ermutigt werden, in die Politik zu gehen

Mit der überparteilichen Initiative „Bavaria ruft“ sollen Frauen dazu ermutigt werden, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Bei einer Infoveranstaltung erklären Politikerinnen aus der Region, worum es geht.
    Diese Politikerinnen sitzen im Rahmen der Veranstaltung „Bavaria ruft – Frauen in die Politik" am 22. Oktober im Landratsamt auf dem Podium: Sissy Schafferhans, Karola Schwarz, Sabine Schneider, Rita Schmidt, Martina Keßler und Bettina Häring (von links). Nicht mit auf dem Bild sind Manuela Heckl und Kerstin Haimerl-Kunze. 
    Diese Politikerinnen sitzen im Rahmen der Veranstaltung „Bavaria ruft – Frauen in die Politik“ am 22. Oktober im Landratsamt auf dem Podium: Sissy Schafferhans, Karola Schwarz, Sabine Schneider, Rita Schmidt, Martina Keßler und Bettina Häring (von links). Nicht mit auf dem Bild sind Manuela Heckl und Kerstin Haimerl-Kunze.  Foto: Landratsamt/Jonas Faller

    Unter dem Motto „Bavaria ruft – Frauen in die Politik“ lädt Landrat Peter von der Grün gemeinsam mit seinen Stellvertreterinnen Rita Schmidt und Sabine Schneider am Mittwoch, 22. Oktober, um 19 Uhr in den Großen Sitzungssaal des Landratsamts ein. Ziel der überparteilichen Kampagne: mehr Frauen in die Kommunalpolitik. Nur rund zehn Prozent der Bürgermeisterposten in Bayern sind weiblich besetzt und das soll sich nach dem Willen der Initiatorinnen ändern. Deshalb öffnen Rathäuser und Landratsämter im Rahmen von „Bavaria ruft“ ihre Türen und wollen Frauen ermutigen, sich politisch zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen.

    Ins Leben gerufen wurde die Kampagne von Kathrin Alte (Bürgermeisterin von Anzing) und Claudia Alfons (Oberbürgermeisterin von Lindau). Unterstützt wird die Aktion von Mitstreiterinnen aus allen politischen Lagern – darunter Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Schirmherrin, Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU), Katharina Schulze (Grüne) und Simone Strohmayr (SPD). Auch der Bayerische Landesfrauenrat mit seinen 58 Frauenverbänden steht hinter der Kampagne.

    Politikerinnen aus dem Landkreis ermutigen Frauen, in die Kommunalpolitik zu gehen

    Im Landkreis haben die Neuburger Stadträtin Sissy Schafferhans und Rohrenfels’ Bürgermeisterin Manuela Heckl (beide FW) gemeinsam mit Landrat Peter von der Grün und seinen beiden Stellvertreterinnen den Ball aufgenommen. Schafferhans und Heckl werden auch als Moderatorinnen durch den Abend führen. Auf dem Podium sitzen neben Kerstin Haimerl-Kunze, Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wähler Frauen Bayern aus Mainburg, die beiden Landrätinnen Rita Schmidt (CSU) und Sabine Schneider (SPD), Bezirks- und Kreisrätin Martina Keßler (CSU), die Kreis- und Neuburger Stadträtin Karola Schwarz (Bündnis 90/Die Grünen) und die Neuburger Stadträtin Bettina Häring (FDP).

    Nach einer Diskussionsrunde hat das Publikum die Gelegenheit, Fragen zu stellen. „Bavaria ruft“ ist eine Einladung an alle Frauen, Politik aktiv mitzugestalten. Denn nur, wer mitredet, kann auch etwas bewegen, appellieren die Politikerinnen. Eine Anmeldung ist auf der Homepage des Landkreises unter https://neuburg-schrobenhausen.de/index.php?object=tx,3453.5.1&ModID=7&FID=3453.37595.1 möglich. (AZ)

