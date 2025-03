BRK unterstützt Hilfsprojekt in Rumänien

Seit zwei Jahren unterstützt die Humaniäre Hilfe des Bayerischen Roten Kreuzes Neuburg-Schrobenhausen ein neues Projekt im 1.000 Einwohner zählenden Dorf Casolt in Rumänien. Da es in einer der ärmeren Gegenden liegt, ist hier die große Not deutlich zu erkennen. „Es ist kaum zu glauben, dass dieses kleine Dorf nur rund 15 Kilometer von der Großstadt Herrmannstadt (Sibiu) entfernt ist“, sagt dazu BRK-Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann. Es wurde ein Kontakt zu Cosmin Ignat hergestellt. Der junge Rumäne hat es zu seinem Herzensprojekt gemacht, Kinder benachteiligter Familien im Bereich Bildung zu unterstützen.

Ehrenamtliche des BRK aus Neuburg machen sich vor Ort ein Bild über das Projekt

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Humanitären Hilfe konnten sich vor Ort ein Bild über die Situation und das Projekt machen und waren sofort bereit, tätig zu werden. Das Projekt zielt darauf ab, die Voraussetzungen für einen guten Start ins Leben zu schaffen, der für viele Familien dort nicht möglich ist. Langfristig sollen die Bildungs- und damit auch die Einkommenschancen der Kinder verbessert werden.

Über das mitgebrachte Schulmaterial und die Spielsachen war die Freude unter den Kindern groß. Manche Kinder haben keinen Schulranzen und tragen die wenigen Schulmaterialien in einem Beutel zum Unterricht. „Deshalb“, so erzählt Cosmin Ignat, „habe ich Glück gehabt, den Kontakt zum Roten Kreuz vermittelt zu bekommen“. Für sein Projekt hat er ein Grundstück gekauft und das darauf befindliche, sanierungsbedürftige Haus eigenhändig mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen renoviert. Die Kinder sollen dort lesen lernen können sowie einen geschützten Rahmen zum unbeschwerten Spielen haben.

Man merke Cosmin an, dass es sein großer Wunsch ist, den Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, erzählt Rodica Leporda über das Projekt. Die rumänische Ärztin, die in Neuburg gearbeitet hat, ist seit 1990 für die Humanitäre Hilfe aktiv und betreut zahlreiche Projekte als Koordinatorin und Dolmetscherin. „Ein besseres Leben steht und fällt mit einer guten oder überhaupt mit einer Schulbildung“, sagt der junge Mann. Er wird dabei von Menschen aus der Umgebung unterstützt, die seine Idee teilen und sich ehrenamtlich einbringen.

Büro-Händler aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen helfen mit Sachspenden

Den Weg zu einer Schulbildung zu schaffen, diesem Ziel hat er sich verschrieben und ist um jede Unterstützung froh, seien es Geld- oder Sachspenden, um das Projekt weiter betreiben zu können. „Das Lächeln und die strahlenden Augen eines Kindes sind jede Stunde Engagement wert“, so lautet Ignats Fazit. Die Hilfsgüter kamen vor allem von regionalen Büro-Händlern aus dem Raum Neuburg-Schrobenhausen, die neue Schulranzen, Hefte, Stifte, Wachsmalkreiden und vieles mehr gespendet haben. „Dafür ein herzliches Dankeschön allen Spendern, die diese Hilfe erst möglich machen“, so Anton Gutmann. Wer die Arbeit der Humanitären Hilfe unterstützen möchte, kann dies per Überweisung auf das folgende Spendenkonto tun: Förderverein Humanitäre Hilfe im BRK Neuburg-Schrobenhausen e.V.; IBAN: DE92 7205 1210 0000 0505 00. (AZ)