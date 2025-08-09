„Ich freue mich für Neuburg“: Das sagt Bayerns Verkehrsminister bei der BR-Radltour zur Donaubrücke

Vermutlich hatte sich Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) seinen Urlaubstag etwas anders vorgestellt. Wie schon in früheren Jahren nämlich stieg er aufs Rad und fuhr eine Etappe der BR-Radltour mit. Dieses Mal die letzte Strecke von Pappenheim nach Neuburg an der Donau. Das genau an diesem Tag die Entscheidung bekannt wurde, dass die Stadt Baurecht für die zweite Donaubrücke hat, konnte er nicht ahnen, geschweige denn planen. Aber das verschonte ihn nicht vor den offensichtlichen Fragen zu dem Straßenbauprojekt, das ja irgendwie doch auch in sein Sachgebiet fällt.
Neuburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden