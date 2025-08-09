Icon Menü
„Bayerns Verkehrsminister Bernreiter unterstützt Finanzierung der neuen Donaubrücke“

Neuburg

„Ich freue mich für Neuburg“: Das sagt Bayerns Verkehrsminister bei der BR-Radltour zur Donaubrücke

Christian Bernreiter führt bei der Schlussetappe der BR-Radltour das Feld an. Der Verkehrsminister kommt sehr gelegen nach Neuburg. Denn hier erhofft man sich Geld für die jetzt genehmigte Donaubrücke.
Von Barbara Wild
    •
    •
    •
    Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter fährt gemeinsam mit OB Bernhard Gmehling (rechts) die Schlussetappe der BR-Radltour.
    Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter fährt gemeinsam mit OB Bernhard Gmehling (rechts) die Schlussetappe der BR-Radltour. Foto: Barbara Wild

    Vermutlich hatte sich Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) seinen Urlaubstag etwas anders vorgestellt. Wie schon in früheren Jahren nämlich stieg er aufs Rad und fuhr eine Etappe der BR-Radltour mit. Dieses Mal die letzte Strecke von Pappenheim nach Neuburg an der Donau. Das genau an diesem Tag die Entscheidung bekannt wurde, dass die Stadt Baurecht für die zweite Donaubrücke hat, konnte er nicht ahnen, geschweige denn planen. Aber das verschonte ihn nicht vor den offensichtlichen Fragen zu dem Straßenbauprojekt, das ja irgendwie doch auch in sein Sachgebiet fällt.

