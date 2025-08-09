Neuburg „Ich freue mich für Neuburg“: Das sagt Bayerns Verkehrsminister bei der BR-Radltour zur Donaubrücke

Christian Bernreiter führt bei der Schlussetappe der BR-Radltour das Feld an. Der Verkehrsminister kommt sehr gelegen nach Neuburg. Denn hier erhofft man sich Geld für die jetzt genehmigte Donaubrücke.