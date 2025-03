Bayernweiter Probealarm am Donnerstag

Der landesweit einheitliche Probealarm findet am Donnerstag, 13. März 2025 statt. An diesem Tag werden in ganz Bayern sämtliche Warnmittel erprobt, pünktlich um 11 Uhr werden zeitgleich in Landkreisen und Kommunen in Bayern mit einem Probealarm die Warnmittel ausgelöst. Mit einem an- und abschwellenden Heulton von einer Dauer von einer Minute werden auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Sirenen ertönen.

Der Probealarm hat zum Ziel, die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren, Funktion und Ablauf der Warnung besser verständlich zu machen und auf die verfügbaren Warnmittel wie Sirenen, Warn-Apps, digitale Werbeflächen aufmerksam zu machen. Der landesweit einheitliche Probealarm soll dazu beitragen, das Wissen um die Warnung in Notlagen zu erhöhen und damit die Selbstschutzfähigkeit zu unterstützen. Auch die bundesweit einheitlichen Sirenensignale sollen bekannter werden. Erstmalig soll auch der Entwarnungston bei einem Teil der Sirenen in Bayern getestet werden, hierbei handelt es sich um einen gleichbleibenden Heulton, der eine Minute dauert.

Eine Warnung kann die Bevölkerung im Ernstfall auf unterschiedlichen Verbreitungswegen und Kanälen erreichen: Radio und Fernsehen, Internetseiten, Warn-Apps (beispielsweise NINA), Cell Broadcast, Soziale Medien, Sirenen, Lautsprecherwagen, Digitale Werbetafeln, Behörden, Nachbarschaft sowie Familien- und Freundeskreis. Weitere Informationen zum Probealarm sind unter https://www.innenministerium.bayern.de/sus/katastrophenschutz/warnungundinformation/sirenenundlautsprecher abrufbar. (AZ)