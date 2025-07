Ein letztes „Pfiat di Gott“: Peter Winterholler in Maßkrug-Urne bestattet

Es war eine Beerdigung, wie sie ihm entsprochen hat und wie er sie selbst bestellt hatte. Peter Winterholler ist am Mittwoch in einer Urne in Form eines Maßkrugs unter einem Baum bestattet worden. Ein Karussellpferd stand in der Aussegnungskapelle. Etliche Trauergäste kamen in der Lederhose und Karlshulder Blasmusikanten spielten im neuen Friedhof „s’Feierabend“.

Peter Winterholler mit Bierkrugurne bestattet

Das Sterbebild zeigt ein Gemälde seiner ersten Schiffschaukel. Trauerredner Jürgen Weingart skizzierte das Leben des 85-jährigen Schaustellers und die Liebe Gottes zu den Menschen. Ein Sprecher der Trachtler aus Grasheim bezeichnete Peter Winterholler aus geerdet, humorvoll und zuverlässig. Er sprach ein „letztes Pfiat di Gott“. (rew)