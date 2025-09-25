Nach neuerlichen Zusagen: Welche Brücken-Kosten auf die Stadt Neuburg zukommen könnten

Es sind wegweisende Tage für eine zweite Donaubrücke in Neuburg. An diesem Freitag, 26. September, endet die Frist, um gegen den Planfeststellungsbeschluss zu klagen. Der Bund Naturschutz hat eine solche Klage eingereicht, auch die Bergheimer Bürgerinitiative „Keine zweite Osttangente ND“ hat zuletzt angekündigt, aktiv zu werden – ein Vertreter der Initiative war am Donnerstag jedoch nicht erreichbar. Parallel dazu sind am Dienstag Gespräche zur Finanzierung des Großprojekts gestartet (die NR berichtete) – mit überraschend konkreten Ergebnissen.

Andreas Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86633 Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bernhard Gmehling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis