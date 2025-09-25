Icon Menü
„Befürchtungen ausgeräumt“: Wie die Stadt die neuerlichen Brücken-Zusagen bewertet

Neuburg

Nach neuerlichen Zusagen: Welche Brücken-Kosten auf die Stadt Neuburg zukommen könnten

Bei einem Gespräch in Neuburg machen Vertreter des Freistaats mündliche Zusagen zur Finanzierung der Donaubrücke. Die Stadt hält dadurch Befürchtungen von Gegnern für „ausgeräumt“.
Von Andreas Zidar
    •
    •
    •
    Die Planungen für eine zweite Donaubrücke in Neuburg werden konkreter – auch bezüglich der Finanzierung.
    Die Planungen für eine zweite Donaubrücke in Neuburg werden konkreter – auch bezüglich der Finanzierung. Foto: Büro Eibs, Dresden

    Es sind wegweisende Tage für eine zweite Donaubrücke in Neuburg. An diesem Freitag, 26. September, endet die Frist, um gegen den Planfeststellungsbeschluss zu klagen. Der Bund Naturschutz hat eine solche Klage eingereicht, auch die Bergheimer Bürgerinitiative „Keine zweite Osttangente ND“ hat zuletzt angekündigt, aktiv zu werden – ein Vertreter der Initiative war am Donnerstag jedoch nicht erreichbar. Parallel dazu sind am Dienstag Gespräche zur Finanzierung des Großprojekts gestartet (die NR berichtete) – mit überraschend konkreten Ergebnissen.

