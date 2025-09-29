Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Bei Abbiegemanöver zusammengeprallt: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Ingolstadt

Ingolstadt

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Ingolstadt

Bei einem missglückten Abbiegemanöver in der Ettinger Straße sind am Sonntag ein 39-Jähriger und ein 60-jähriger Autofahrer zusammengestoßen. Beide müssen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Verkehrsunfall in Ingolstadt sind am Sonntag zwei Personen leicht verletzt worden.
    Bei einem Verkehrsunfall in Ingolstadt sind am Sonntag zwei Personen leicht verletzt worden. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Bei einem Verkehrsunfall in Ingolstadt sind am Sonntag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 18.20 Uhr ein 39-jähriger Gaimersheimer mit seinem Mulitvan auf der Ettinger Straße in Richtung Hochkreisel und wollte nach links abbiegen. Im Gegenverkehr fuhr zur gleichen Zeit ein 60-Jähriger aus Lenting mit seinem Pkw auf der Dr.-Ludwig-Kraus-Straße.

    60.000 Schaden bei Verkehrsunfall in Ingolstadt

    Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte beide vor Ort und brachte sie anschließend in verschiedene Krankenhäuser. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt, an ihnen entstand ein Gesamtschaden von rund 60.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt und die Audi-Werksfeuerwehr waren zur Unterstützung vor Ort. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden