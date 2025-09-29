Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Ingolstadt

Bei einem Verkehrsunfall in Ingolstadt sind am Sonntag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 18.20 Uhr ein 39-jähriger Gaimersheimer mit seinem Mulitvan auf der Ettinger Straße in Richtung Hochkreisel und wollte nach links abbiegen. Im Gegenverkehr fuhr zur gleichen Zeit ein 60-Jähriger aus Lenting mit seinem Pkw auf der Dr.-Ludwig-Kraus-Straße.

60.000 Schaden bei Verkehrsunfall in Ingolstadt

Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte beide vor Ort und brachte sie anschließend in verschiedene Krankenhäuser. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt, an ihnen entstand ein Gesamtschaden von rund 60.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt und die Audi-Werksfeuerwehr waren zur Unterstützung vor Ort. (AZ)