Barocker Glanz und heißer Tango zum Abschluss der Barockkonzerte

Mit der kurzfristigen Verpflichtung des Ensembles „Young Classic Artists“ haben die Neuburger Barockkonzerte 2025 einen musikalischen Volltreffer gelandet. Was diese junge, exzellente Truppe im viel zu selten genutzten Rittersaal des Residenzschlosses zu bieten hatte, war ein über eine Stunde währender musikalischer Glücksmoment. Das Ensemble um den feinfühligen wie feurigen Gitarristen Takeo Sato mit seinen vier Streicher-Kompagnons hatte sein Publikum schon mit den ersten Tönen gewonnen und gab es nicht mehr her. Und die „Young Classic Artists“ setzten mit kunstvoll komponierten Tango-Stücken einen spannenden Kontrast zum „klassischen“ Barockabend zuvor im Kongregationssaal.

Dort gastierte das ebenfall noch sehr junge Ensemble „Matilda Lloyd & Friends“. Barock-Schlager wie G. F. Händels Wassermusik oder das Trompetenkonzert von A. Marcello nahmen die Akteure auf der Bühne mit vollem Engagement in die Hand. Die stärksten Momente hatte dieses Konzert auf der instrumentalen Seite. Was den Gesang angeht, lässt sich dies nicht ohne kleine Abstriche sagen.

Die D-Dur-Suite aus der Wassermusik zeigt in einer solistischen Besetzung zwangsläufig einen anderen Charakter als im vollen Orchestersound. Intimer, durchsichtiger und damit wenn man so will noch ein wenig anspruchsvoller. Von der vorzüglichen 1. Geige bis zum Kontrabass konnten alle Akteure überzeugen, der Sound kam wie auch in den anderen Händel-Stücken, im Marcello-Konzert und in Purcells Sonate in D-Dur mit perfekter Intonation über die Rampe.

Matilda Llodys Trompete strahlte vollen Barock-Glanz in den Saal. Dass ihr Temperament sie gelegentlich zu einer unbekümmerten Temposteigerung verführte, war kein Problem, die Mitspieler waren hellwach und reagierten sofort. Beim Sopran freilich war zu hören, dass die körperlich fast greifbare Begeisterung auch des Guten zu viel sein kann. Helena Moore steigerte sich in den Händel-Arien, wo eine eher weiche Stimmführung vorherrschen sollten, immer mal wieder ins dynamische Forcieren hinein. Bei Quart- oder Quintensprüngen setzte sie in der Höhe zu harte und unvermittelte Akzente. Was sie wirklich kann, war bei der Arie „Süsse Stille“ zu erleben. Im Duett mit der wunderbar phrasierenden, alle Melodien auskostenden 1. Geige wurde auch der Sopran nobler und eleganter.

Hier und beim Es-Dur-Concerto des Tschechen J.-B. Neruda war die Stimmung im Kongregationssaal trotz der erheblichen Lücken im Publikum festlich-fröhlich. Neruda bannte ein Feuerwerk von Gefühlen ab, peppte die barocke Grundstruktur gehörig auf, ohne irgendwo sentimental oder manieristisch zu wirken. Der Satz „Aus Böhmen kommt die Musik“ hat wohl doch etwas für sich.

Im kleinen, voll besetzten Rittersaal mit seinem intimen Ambiente durften die Zuhörer eine Matinee der feinen, frechen und frischen Art genießen. Fein, weil alle Streicher und der Gitarrist demonstierten, wie überwältigend zartes Pianissimo klingen kann. Frech, weil in den Tango-Stücken das leichtlebige Verführen, kokettes Locken aufscheint. Frisch, weil alle fünf Musiker ihren Mut, gelegentlich auch ihren Übermut und vor allem ihr Können heiter ans Publikum verschenken.

Zum größten Vergnügen auf der Bühne und im Publikum erblühte am Ende ein für Boccherini untypisches, fast wildes und mit einem Schuss Erotik gewürztes Fandango-Quintett. Rasant, virtuos, witzig und immer in der Schwebe, ob das Verheißungsvolle am Ende trägt. Nach dem Motto: Vieles kann, nichts muss. Die „Young Classic Artists“ sind selbst eine Verheißung. Daraus kann noch Großes werden.