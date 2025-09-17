Bei Kontrolle zufällig aufgeflogen: Autofahrer fährt seit Jahren mit ausländischem Führerschein

Ein 28-jähriger Autofahrer ist am späten Mittwochabend in der Hindenburgstraße in Ingolstadt von der Polizei gestoppt worden. Obwohl der Stopp eigentlich dem kaputten Abendlicht des Wagens galt, flog ein deutlich schwererer Verstoß auf.

Polizei Ingolstadt stoppt 28-Jährigen in der Hindenburgstraße: kein deutscher Führerschein

Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt berichtet, hatte eine Streife den Wagen gegen 23 Uhr kontrolliert, da das Abblendlicht defekt war. Wie die Polizei Ingolstadt mitteilt, konnte der Mann nur einen ausländischen Führerschein vorlegen, obwohl er bereits seit mehreren Jahren einen Wohnsitz in Deutschland hat. Deshalb wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt. (AZ)