Bei Verkehrskontrolle zufällig aufgeflogen: Autofahrer seit Jahren mit ausländischem Führerschein unterwegs

Ingolstadt

Bei Kontrolle zufällig aufgeflogen: Autofahrer fährt seit Jahren mit ausländischem Führerschein

Die Polizei stoppt in Ingolstadt einen 28-Jährigen wegen defekten Abblendlichts. Sein ausländischer Führerschein ist schon seit Jahren nicht mehr gültig.
    In Ingolstadt wird ein Autofahrer ohne gültigen Führerschein bei einer Kontrolle gestoppt.
    In Ingolstadt wird ein Autofahrer ohne gültigen Führerschein bei einer Kontrolle gestoppt. Foto: dpa (Symbolbild)

    Ein 28-jähriger Autofahrer ist am späten Mittwochabend in der Hindenburgstraße in Ingolstadt von der Polizei gestoppt worden. Obwohl der Stopp eigentlich dem kaputten Abendlicht des Wagens galt, flog ein deutlich schwererer Verstoß auf.

    Polizei Ingolstadt stoppt 28-Jährigen in der Hindenburgstraße: kein deutscher Führerschein

    Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt berichtet, hatte eine Streife den Wagen gegen 23 Uhr kontrolliert, da das Abblendlicht defekt war. Wie die Polizei Ingolstadt mitteilt, konnte der Mann nur einen ausländischen Führerschein vorlegen, obwohl er bereits seit mehreren Jahren einen Wohnsitz in Deutschland hat. Deshalb wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt. (AZ)

