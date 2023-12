Fußgängerin lebensgefährlich verletzt: Polizei sucht Zeugin

In Beilngries wurde eine 72-jährige Fußgängerin bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht eine Frau, die vielleicht wichtige Hinweise geben kann.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Neumarkter Straße in Beilngries wurde eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 26-jähriger Autofahrer vom Kreisverkehr an der Neumarkter Straße Ecke Ringstraße in die Neumarkter Straße ein. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr hielt der Fahrzeugführer an, um eine bislang unbekannte Fußgängerin mit Kinderwagen die Fahrbahn passieren zu lassen, berichtet die Polizei.

Nachdem er die Frau mit Kinderwagen durchgelassen hatte, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Hierbei übersah der Mann beim Anfahren jedoch eine 72-jährige Fußgängerin, die die Fahrbahn von der gegenüberliegenden Seite queren wollte. Die Dame wurde durch das Fahrzeug frontal erfasst, wodurch sie stürzte. Dabei zog sich die Fußgängerin schwerste Verletzungen zu, weshalb sie in kritischem Zustand in eine Klinik gebracht wurde.

Fußgängerin in Beilngries schwer verletzt: Wichtige Zeugin soll sich melden

Aufgrund der schweren Unfallfolge wurde die Staatsanwaltschaft Ingolstadt verständigt, die ein unfallanalytisches Gutachten anordnete. Aufgrund dessen war die Unfallstelle über mehrere Stunden einseitig für den Verkehr gesperrt. An der Unfallstelle waren neben 17 Einsatzkräften der Feuerwehr Beilngries und des BRK auch mehrere Kräfte der Polizeiinspektion Beilngries eingesetzt.

Da die bislang unbekannte Fußgängerin mit Kinderwagen, die unmittelbar vor der Kollision die Fahrbahn querte, möglicherweise wichtige Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird diese gebeten, sich bei der Polizei Beilngries unter 08461/6403-0 zu melden. (AZ)

