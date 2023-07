Familie aus Beilngries verreist mit schwerkranker Tochter

Die Walters aus Beilngries haben eine schwerkranke Tochter - Thalea - und zwei gesunde Mädchen. Was es für diese Familie bedeutet, gemeinsam in den Urlaub zu fahren.

Hinter Thaleas Familie liegen harte Monate: Erst hatte die 13-Jährige Corona, danach folgten noch eine Lungenentzündung, Nierenversagen, Thrombose am Herzen sowie eine Blutvergiftung und eine Entzündung des Gehirns. Die Akkus der Familie aus Beilngries sind leer. Gut, dass Sommerferien sind, Zeit für Urlaub. Thaleas Eltern bringt ein Urlaub allerdings keine Erholung, aber dem von Geburt an schwerkranken Mädchen verschafft er Linderung – und Thaleas Schwestern ein Stück Normalität. So startet die fünfköpfige Familie in den Sommerferien Richtung Norden, auch wenn die Reise so manche Hürde mit sich bringt.

Der Alltag von Familie Walter ist eng getaktet, wenig kann dem Zufall überlassen werden. Im Mittelpunkt: die 13-jährige Thalea, die mit einer schwerwiegenden Hirnblutung zur Welt kam. Sie muss rund um die Uhr überwacht und betreut werden. Thaleas Mutter Christina, Papa Maik und die älteste Tochter Annabell teilen sich die Arbeit, da die Familie aktuell keinen Pflegedienst hat. Unterstützung im Alltag bekommt die Familie vom Verein Elisa Familiennachsorge, der in der Region 10 Familien mit schwerst-, chronisch- und krebskranken Kindern begleitet. "Unser Palliativ-Team Palli-Kids nimmt sich ganz bewusst Zeit für Familie Walter", sagt Simone Haftel, stellvertretende Geschäftsführerin von Elisa.

Im Alltag haben die gesunden Kinder oft das Nachsehen

Nichtsdestotrotz hat Christina Walter seit Jahren keine Nacht mehr durchgeschlafen. Thalea hat Atemaussetzer, Sättigungsabfälle, Krampfanfälle. Immer und immer wieder. Das Babyphone, das Thaleas Vitalwerte übermittelt, ist Christinas ständiger Begleiter. Neben Thalea gibt es aber auch noch die 18-jährige Annabell und die zehnjährige Xenia. „Im Alltag haben Annabell und Xenia leider oft das Nachsehen. Das hat aber nichts mit fehlender elterlicher Liebe zu tun“, betont Christina Walter.

Thalea liegt auf der Picknickdecke. Foto: Verein Elisa

Auch hier unterstützt der Verein Elisa die Familie. Xenia zum Beispiel nimmt öfters an den Angeboten für Geschwisterkinder teil. Sie geht mit anderen Kindern, die auch einen kranken Bruder oder eine kranke Schwester zuhause haben, klettern oder Kanu fahren. „Ich bin froh über dieses Angebot. Dadurch kann ich Annabell und Xenia ein Stück Normalität schenken“, erklärt Christina Walter. Das gibt zumindest kurzzeitig Kraft. Denn der Alltag ist kräftezehrend. Umso wichtiger ist der gemeinsame Urlaub für die Familie – auch, wenn er den Eltern schon bei der Planung einiges abverlangt.

"Wenn wir in den Urlaub fahren, halten wir uns ausschließlich in Deutschland auf", erzählt Thaleas Mutter. "An der Ostsee blüht Thalea immer total auf." Familie Walter kann ihren Urlaub aber nicht einfach im Reisebüro buchen. Die Familie muss selbst recherchieren, wenn Thalea schläft. "Wir brauchen ein Ferienhaus, das ebenerdig ist. Die Türen müssen breit genug sein für einen Rollstuhl. Eine Dusche ist wünschenswert, weil wir Thalea aus der Badewanne nur schwer herausheben können." Außerdem ist die 13-Jährige auf Sauerstoff angewiesen, dieser muss an den Ferienort geliefert werden können. Beim Packen geht es sehr genau zu - eine vergessene Spritze oder ein Medikament, das im Urlaub leer wird, kann folgenschwere Konsequenzen haben.

Heuer fährt Familie Walter aus Beilngries erstmals zwei Wochen in den Urlaub

Dieses Jahr fährt die Familie zum ersten Mal für zwei Wochen in den Urlaub. "Wir sind eine Woche an der Ostsee wegen Thalea. Die zweite Woche möchten Annabell und Xenia am Dümmer See verbringen." Doch bevor die Mädchen ihre Zehen in den Sand stecken können, liegt eine weite Autofahrt vor ihnen. Dank eines speziellen Gurtsystems kann Thalea im Bus sitzen. Pausen braucht sie dennoch. Schon allein, weil Thalea regelmäßig gewickelt werden muss. Doch: "Unterwegs gibt es selten eine Wickelmöglichkeit für Thalea. Ihr Zustand lässt es nicht zu, dass wir sie im Stehen wickeln. Liegemöglichkeiten gibt es aber an fast keinem Rastplatz. Wir müssen also immer im Bus wickeln und das Gepäck erst aus- und anschließend wieder einladen." Weil Thalea wegen ihrer Epilepsie eine besondere Diät einhalten muss, muss die Familie auch immer selbst kochen.

Vor drei Jahren hatte Familie Walter das Glück, dass eine Pflegekraft mit in den Urlaub gefahren ist. "Wir hatten vor Ort tatsächlich die Möglichkeit, mit Xenia und Annabell essen zu gehen", erinnert sich Christina Walter. Nimmt die Familie allerdings eine Pflegekraft mit in den Urlaub, muss sie sich um eine zusätzliche Unterkunft kümmern und die Kosten dafür tragen.

Thalea sitzt im Liegestuhl. Foto: Verein Elisa

Angst, dass unterwegs etwas passiert, haben die Eltern nicht. "Wir sind immer auf einen Notfall eingestellt, haben unsere eigene kleine Intensivstation überall dabei." Aber eine andere Angst ist groß: "Wird Thalea vor dem Urlaub krank, zerplatzt die Freude von Xenia und Annabell wie Seifenblasen. Das hatten wir leider nicht nur einmal", erzählt Christina Walter.

Neuburger Verein Elisa sucht Jugendliche mit schwerkranken Geschwistern

Um zur Ostsee und an den Dülmener See zu fahren, nimmt Familie Walter vieles in Kauf. „Wir machen das gerne für Xenia und Annabell. Denn auch sie haben nur diese eine Kindheit. Unser Leben wird, solange Thalea lebt, nie unbeschwert sein können. Umso wichtiger ist es uns, dass wir für Annabell und Xenia Momente des Glücks schaffen, an die sie sich gern zurückerinnern", sagt Christina Walter.

Gemeinsam mit dem Verein Elisa ist Annabell in ihrer Freizeit auf der Suche nach Gleichgesinnten: "Ich bin mir sicher: Irgendwo da draußen gibt es Jugendliche, die das gleiche Schicksal haben. Mit denen würde ich gerne gemeinsam mit Elisa die Geschwister-Jugendlichen, kurz Ge-Ju, gründen. Unser Ziel ist der Austausch untereinander, das Wissen, dass es jemanden gibt, der mich im Zweifel wortlos versteht", erklärt Annabell ihr Vorhaben. Interessierte Jugendliche, die selbst einen kranken Bruder oder eine kranke Schwester zuhause haben, können sich melden unter geki@elisa-familiennachsorge.de. (AZ)