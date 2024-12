Polizei nimmt 40-Jährigen nach Beinaheunfall fest

Ein 40-jähriger Mann aus Neuburg wurde am Mittwochabend nach einem Beinaheunfall in der Grünauer Straße von der Polizei vorläufig festgenommen. Gegen 22.15 Uhr war ein 22-jähriger Fahranfänger Neuburg auf der Grünauer Straße stadtauswärts unterwegs. Der 40-Jährige war mit einem Fahrrad mit Hilfsmotor auf dem Radweg der Grünauer Straße in gleicher Richtung unterwegs und wechselte unvermittelt vor dem 22-Jährigen auf die Fahrbahn. Der Fahranfänger war zu einer Vollbremsung gezwungen und musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

40-jähriger Neuburger steht und Alkohol- und Drogeneinfluss

Anschließend fuhr der 40-Jährige mit seinem Zweirad auf der Fahrbahn weiter. Zeugenangaben zufolge benötigte er dabei die gesamte Fahrbahnbreite. Eine Polizeistreife konnte den 40-Jährigen im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes antreffen. Er stand unter Alkoholfluss, ein Alkotest ergab über 0,5 Promille. Da zudem Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung vorlagen, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine.

Die Polizei findet eine gestohlene Bankkarte samt PIN bei dem Neuburger

Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten zudem eine fremde Debitkarte. Diese hatte der 40-Jährige kurz zuvor beim Besuch eines Bekannten in Neuburg samt PIN aus dessen Geldbeutel entwendet. Das Diebesgut wurde durch die Beamten sichergestellt. Der 40-Jährige musste sich im Anschluss in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend wurde er zur weiteren Beobachtung in der Klinik belassen. Gegen den Neuburger wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Diebstahls ermittelt. (AZ)