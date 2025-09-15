Kultur-Highlight: Tölzer Knabenchor gibt im Baringer Münster ein Benefizkonzert

Wenn viele Köpfe und Hände zusammenwirken, dann lässt sich auch ein Konzert des Tölzer Knabenchores, der zum immateriellen Kulturerbe Bayerns zählt, im Baringer Münster realisieren.

Tölzer Knabenchor gibt Benefizkonzert im Baringer Münster

Vorneweg der rührige Vorstand des „Freundeskreises Kultur im Baringer Münster“, Edgar Mayer, der nicht nur Organist dieses wundervollen Kirchenbaus, sondern auch Schulleiter in Garching ist. In diesem Bereich, konkret auch an seiner Schule, castet der Tölzer Knabenchor auf der Suche nach neuen Talenten. Wenn man die Kulturreferentin Gabriele Kaps dann noch im Boot hat, ist es nicht auszuschließen, dass eine Finanzspritze der Stadt Neuburg möglich wird und sogar der Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, übrigens bekennender Fan dieses Knabenchores, als Schirmherr gewonnen werden kann. Kreativität, Verhandlungsgeschick und Durchhaltevermögen von Kaps und Mayer ist es zu verdanken, dass der Tölzer Knabenchor sich auf ein Benefizkonzert zugunsten der Lebenshilfe Bayern Mitte (Region 10) einließ und Sponsoren wie die VR Bank Neuburg-Rain, der Lyons-Club Neuburg und auch anonyme Spender gefunden wurden.

Neben zahlreichen Auftritten im Inland gastiert der Tölzer Knabenchor in fast allen Ländern Europas sowie in Russland, Israel, China, Japan, Korea und den USA – nun auch im Neuburger Ortsteil Bergen! Namhafte Dirigenten sind in seiner Vita zu finden, 2011 bekam der Chor sogar eine Privataudienz beim Papst. Musikalische und stimmliche Ausbildung, aber auch Persönlichkeitserziehung der Knaben sind die beiden Bereiche, auf die der Tölzer Knabenchor in seinen Lernzielen sein Hauptaugenmerk legt. Unter der Leitung von Marco Barbon wird der berühmte Chor in Bergen auftreten. In seinen Reihen „wachsen“ junge Stimmen, die in bekannten Opernhäusern Solistenrollen wie die „3 Knaben aus Mozarts Zauberflöte“ bekleiden dürfen. Besonders stolz berichtet Mayer, dass der elfjährige Benedikt Siewers aus Ingolstadt – ein Schüler Mayers – in der Deutschen Oper Berlins als erster Knabe in der Zauberflöte debütieren durfte.

Konzert in Bergen ist am Samstag, 4. Oktober

In Baring werden die „Missa brevis in D-Dur, op. 63“ von Benjamin Britten und die „Motetten Op. 39“ von Felix Mendelssohn Bestandteile des Programmes sein. Beide Werke sind mit Orgel und Johannes Berger, in Bergen kein Unbekannter, wird diese entweder auf einer Truhenorgel oder auf der Bittner-Orgel – für deren Renovierung zwar schon ein finanzieller Grundstock in 32 Konzerten gelegt worden ist, für die aber immer noch Spenden gesammelt werden – begleiten.

Neben dem vokalen Teil wird es auch einen instrumentalen geben. Diesen bestreiten Berger auf der Orgel und der belgische Trompeter Guido Segers, der 1994 von den Münchner Philharmonikern als Solotrompeter gewählt wurde. Ihr Programm ist im klassischen kirchenmusikalischen Bereich angesiedelt.

Das Konzert findet am Samstag, 4. Oktober, um 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr) bei freier Sitzplatzwahl im Baringer Münster statt. Ab 16 Jahren wird ein Eintrittspreis von 30 Euro berechnet – was man bei diesem Highlight fast als Freundschaftspreis ansehen kann –, 25 Euro beträgt er für Kinder und Jugendliche. Tickets gibt es beim Klosterbräu in Bergen (Telefon 08431/67750) oder online unter www.oticket.de. Auf den Plakaten befindet sich ein QR-Code, der direkt zum Onlineverkauf führt. Die angespannte Parkplatzsituation könnte man durch Fahrgemeinschaften etwas entschärfen. Die Baringer werden aber sicher wieder ihre Höfe öffnen und dadurch Parkraum schaffen. Charity-Spenden für die „Lebenshilfe“ werden gerne angenommen.