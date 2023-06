Beratung für Betriebe: Mitarbeiter weiterbilden

In Kooperation mit dem Berufsförderungswerk München organisiert die Wirtschaftsförderung Neuburg-Schrobenhausen eine Unternehmenssprechstunde zum Thema „Berufliche Weiterbildung“. Die Sprechstunde findet in regelmäßigen Abständen in den Räumen des Landratsamtes Neuburg statt. Interessierte Betriebe können sich zur nächsten Sprechstunde am Mittwoch, 14. Juni, von 8.30 bis 9.30 Uhr anmelden. Weiterbildungsinitiator Robert Kollmuß bietet Beratungen für Unternehmen und Beschäftigte bei Fragen zum Weiterbildungsbedarf. Er klärt mit ihnen den zuständigen Weiterbildungsträger, organisiert eine mögliche finanzielle Förderung und begleitet sie auf Wunsch auch während der Weiterbildung. Diese Beratungsleistung ist kostenfrei. Eine verbindliche Anmeldung bei der Wirtschaftsförderung unter wirtschaftsfoerderung@neuburg-schrobenhausen.de ist erforderlich. (AZ)