"Bayern hat Energiehunger": Markus Söder besucht Solarpark Schornhof

Plus Bayerns Ministerpräsident bezeichnet seinen Besuch des Solarparks bei Berg im Gau als "Bekenntnis zur Solarenergie". Warum das Projekt aus seiner Sicht so wichtig ist.

Von Katrin Kretzmann

Als Vorzeigeprojekt und „Chance, die wir gut nutzen sollten“ hatte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber den Solarpark Schornhof bei seinem Besuch im Januar bezeichnet. Ministerpräsident Markus Söder, machte sich am Donnerstag ein Bild von der Anlage bei Berg im Gau, mit der Absicht, „ein Bekenntnis zur Solarenergie zu setzen“. Denn in Sachen Energie befinde sich der Freistaat derzeit in einem Transformationsprozess.

Als Vorzeigeprojekt und „Chance, die wir gut nutzen sollten" hatte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber den Solarpark Schornhof bei seinem Besuch im Januar bezeichnet. Ministerpräsident Markus Söder, machte sich am Donnerstag ein Bild von der Anlage bei Berg im Gau, mit der Absicht, „ein Bekenntnis zur Solarenergie zu setzen". Denn in Sachen Energie befinde sich der Freistaat derzeit in einem Transformationsprozess.

