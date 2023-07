Brand in Eppertshofen: Heuballen fangen bei der Ernte Feuer

Vermutlich durch einen technischen Defekt flogen Funken und entzündeten einen Heuballen, der einen ganzen Anhänger in Brand setzte.

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften musste am Sonntagnachmittag nach Eppertshofen (Gemeinde Berg im Gau) ausrücken. Dort standen ein Anhänger mit Heuballen sowie ein abgeerntetes Feld in Flammen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Landwirt sein Heu mit einer Heuballenpresse eingefahren. Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist es zu einem Funkenflug gekommen, der einen Heuballen in Brand setzte. Dieser brennende Ballen wurde durch die Maschine ausgeworfen und flog auf den Anhänger, wo sich bereits weitere Ballen befanden. Nullkommanichts stand der gesamte Anhänger in Flammen. Auch das rund drei Hektar große Feld begann zu brennen.

Heuballen brennen in Eppertshofen: Keine Verletzten

Der entstandene Schaden ließ sich durch den Geschädigten nicht schätzen. Die Heuballenpresse blieb vom Feuer verschont. Die Feuerwehren Schrobenhausen, Neuburg, Langenmosen, Untermaxfeld und Berg im Gau brachten das Feuer unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt. (AZ)