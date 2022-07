Berg im Gau

08:00 Uhr

Ein „Pädagoge mit Leib und Seele“ verlässt die Schule

Plus Josef Voigt, langjähriger Vorsitzender des BLLV und Rektor an der Schule in Berg im Gau, geht in den Ruhestand. Was sich Kollegen und Schüler zum Abschied haben einfallen lassen.

Von Andrea Hammerl

Musik zog sich wie ein roter Faden durch die rundum gelungene, wehmütig-fröhliche Abschiedsfeier für Rektor Josef Voigt. Das Kunststück ist der Berg im Gauer Schulfamilie gelungen. Sie hatten die schwierige Aufgabe, wie Konrektor Matthias Brendel anmerkte, „einen eigentlich traurigen Anlass in ein freudiges Fest zu verwandeln“. Denn der „allseits beliebte Schulleiter“, so Nachfolger Brendel, geht nach knapp 20 Jahren im Schulverband Berg im Gau-Brunnen-Langenmosen, davon 15 Jahre als Rektor, zum Schuljahresende in Ruhestand.

