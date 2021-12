Berg im Gau

Gesund, einfach, lecker: Neus Koch- und Backbuch aus dem Raum Neuburg

Plus Christine Maucher aus Berg im Gau bei Neuburg hat zwei Bücher mit Koch- und Backrezepten herausgebracht. Wie die Idee dazu entstand und warum jeder die Gerichte nachkochen kann.

Von Katrin Kretzmann

Eine Histaminallergie, die Neurodermitiserkrankung ihres Sohnes und die Arbeit in einem Büro mit zwei Rauchern: All diese Dinge bewegten Christine Maucher aus Berg im Gau dazu, sich mehr mit ihrer Ernährung zu beschäftigen, gesünder und bewusster zu leben. Es sei ein jahrelanger Prozess des Lernens und Ausprobierens gewesen, bei dem am Ende ein Koch- und ein Backbuch entstanden sind. Eines war der 43-Jährigen dabei besonders wichtig: Alle Gerichte sollen gesund, einfach und lecker sein. Und genau diese Philosophie will die leidenschaftliche Köchin mit ihren Büchern vermitteln.

