Neuburger landet mit seinem Auto im Acker

Der 33-Jährige hatte 1,3 Promille Alkohol im Blut, als er Mittwochnacht eine Kurve bei Berg im Gau unterschätzte.

Mit 1,3 Promille ist Montagnacht ein Neuburger bei Berg im Gau in den Acker gefahren. Nach Angaben der Polizei war der 33-Jährige kurz vor 22 Uhr von Stengelheim in Richtung Berg im Gau unterwegs, als er in einer Linkskurve vor dem Ort gegen die Leitplanke krachte. Daraufhin schleuderte er über die Fahrbahn nach links und kam schließlich in einem Acker zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen auf eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers, ein Alkotest ergab 1,3 Promille. Bei dem Neuburger wurde im Krankenhaus eine Blutprobe genommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Audi entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Der Schaden an der Leitplanke beträgt etwa 2000 Euro. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und band ausgelaufene Betriebsstoffe. (nr)