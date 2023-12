Berg im Gau

vor 18 Min.

Schrobenhausener betrunken am Steuer erwischt

Die Polizei hat am Wochenende einen betrunkenen Autofahrer in Berg in Gau erwischt.

Die Polizei hat in Berg in Gau einen 42-Jährigen betrunken am Steuer erwischt. Dem Mann drohen Fahrverbot und Geldbuße.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Wochenende in Berg im Gau erwischt. Wie die Polizei berichtet, war der 42-Jährige Samstagnacht gegen 1.20 Uhr am Schloßplatz unterwegs. Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer in Berg im Gau Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Schrobenhausener. Ein Test, der auf der Dienststelle in Schrobenhausen durchgeführt wurde, ergab einen Wert von 0,5 Promille. Dem Mann drohen nun eine Geldbuße sowie ein Fahrverbot. (AZ)

