Berg im Gau

18:03 Uhr

Um 60 Hektar erweitert: Solarpark Schornhof ist nun fast der Größte

Plus Mit dem Solarpark Schornhof steht eine Photovoltaik-Freiflächenanlage der Superlative im Landkreis. Nun ist er noch einmal gewachsen - und sichert sich damit fast einen Titel.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Mittwochmorgen, 8.30 Uhr in Berg im Gau. Das Thermometer knackt schon fast die 25-Grad-Marke, die Sonne gewinnt an Kraft "und wir haben schon jetzt knapp 50.000 Kilowattstunden Strom erzeugt", sagt Markus Brosch. Um den Geschäftsführer von Anumar herum hat sich mittlerweile eine Menschentraube gebildet - aus gutem Grund, denn der Solarpark Schornhof, den die Firma Anumar betreibt, ist gewachsen. Knapp 204 Hektar misst Süddeutschlands größter Solarpark mittlerweile und am Mittwoch fiel der symbolische Startschuss für die 60 Hektar große Erweiterung - ein Moment, auf den sich Brosch über Monate hinweg gefreut hat.

"Als Kind habe ich wahnsinnig gerne Lego gespielt", sagte der Anumar-Geschäftsführer und hat eine Art Geschenk in seinen Händen. Darin befindet sich ein kleiner Baukasten mit Legosteinen, "denn Solarparks zusammenzubauen, ist wie Lego - nur mit einer riesengroßen Anleitung". Stück für Stück setzte Brosch zusammen, symbolisierte damit die Entstehung des Solarparks auf dem Areal bei Berg im Gau. "Es ist wieder ein besonderer Tag für die Gemeinde, denn es ist erneut ein Schritt vorwärts bei der Energiewende", sagte Helmut Roßkopf. Der Bürgermeister von Berg im Gau warf nochmal einen Blick zurück ins Jahr 2008, als das erste Mal überhaupt über den Solarpark gesprochen wurde. "Man brauchte damals schon ein Pfund Courage, um das auf den Weg zu bringen - aber es hat sich gelohnt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen