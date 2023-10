63-Jährige wird in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Zwischen Hütting und Bergen geriet eine 25-jährige Autofahrerin aus Königsmoos auf die Gegenfahrbahn. Sie kollidierte mit dem Auto einer 63-Jährigen.

Auf der Staatsstraße zwischen Hütting und Bergen kam es am Freitag gegen 19.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Zur Unfallzeit war eine 25-jährige Autofahrerin aus Königsmoos mit ihrem Fahrzeug von Hütting kommend in Fahrtrichtung Bergen unterwegs. Das Fahrzeug geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto, berichtet die Polizei. Im Zuge des Aufpralls wurde die 63-jährige Fahrzeuglenkerin in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehren aus Neuburg, Bergen und Egweil konnten die Schwerverletzte aus dem Auto befreien. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Ingolstadt gebracht. Die Frau aus Königsmoos wurde leicht bis mittelschwer verletzt. Sie kam ebenfalls mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Neuburg. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 45.000 Euro. (AZ)