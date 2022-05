Barocke Klänge verzaubern das Baringer Münster bei Neuburg

Plus Mit vielseitigen Stücken überzeugt das „Collegium Musicales Flores“ bei seinem Auftaktkonzert im Münster in Bergen. Besonders begeistert dabei das „Salve Regina“ von Heike Kiefer.

Kein Streaming, kein virtuelles Musikerlebnis kann vermitteln, was Zuhörern und Zuhörerinnen beim Auftaktkonzert der Sommerkonzertreihe im Baringer Münster zuteilwurde. Mit optimalem Klang, körperlich spürbar, fühlten sich die Musikliebhaber buchstäblich von der Musik des „Collegium Musicales Flores“ unter der Leitung des Cellisten Florian Morczinek umarmt.