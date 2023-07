„Concerto Royal“ spielt im Baringer Münster

Konzertabend widmet sich dem Barock bis zur zeitgenössischen Musik.

Der Name dieses Duos ist Programm, erschließt sich von selbst. Laut Trompeter Hans Jürgen Huber und Organist Franz Günthner sei es ganz einfach: „,Concerto', da wir konzertieren und ,Royal', da wir königliche Instrumente bedienen. Das königliche Instrument Trompete und die Königin der Instrumente, die Orgel.“ Seit 1998 musizieren sie zusammen und sind schon zum zweiten Mal in der Konzertreihe des Freundeskreises „Kultur im Baringer Münster“ zu hören.

Ihr Repertoire umfasst die gesamte Palette des Barocks und reicht bis hin zu Werken zeitgenössischer Musik. Für das 17./18. Jahrhundert steht Johann Gottfried Walther mit seinem Concerto für Trompete und Orgel in F-Dur. Er war Organist an der Erfurter Thomaskirche, Kapellmeister, Komponist und Musikwissenschaftler. Das Choralvorspiel „Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ“ (BWV 639) Bachs entstammt seinem Orgelbüchlein, das Einzelsätze mit hohem künstlerischem Anspruch aufweist. Kennzeichen sind dichte Struktur der Motive, kontrapunktische Feinheit, verbunden mit kühner musikalischer Sprache sowie subtilem musikalisch-theologischem Ausdruck.

"Concerto Royal" kommt für Konzert ins Baringer Münster

Georg Philipp Telemanns Konzert-Sonate für Trompete und Orgel in D-Dur ist das letzte Barock-Puzzleteil. Telemann prägte durch neue Impulse in der Komposition und Musikanschauung maßgeblich die Musikwelt der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Als klingende Statussymbole gehörten Pauken und Trompeten da zur Grundausstattung. Telemann verhalf ihnen als Soloinstrumente im Konzert zu einer neuen Rolle.

Auf der zeitgenössischen Seite des Konzertprogrammes sind „Trois Pieces breves“ des 1950 geborenen Dennis Bedard zu finden. Als Organist in Quebec und Vancouver umfassen seine Kompositionen Kammermusikwerke, Orchester-, Vokalmusik sowie mehrere Orgelwerke. Seine größtenteils tonale und melodische Musik besticht durch formale Schlichtheit. Charles Callahan, geboren 1951, ist ein amerikanischer Komponist, Organist und Lehrer. Von ihm wird die „Invocation – Exultation aus der Melodic Suite“ gespielt werden. Er war Organist und Musikdirektor für Kirchen vor allem seiner Heimat Massachusetts. Er komponierte unter anderem Aufträge für päpstliche Besuche in den USA und an der Harvard University. Der Eintritt zu diesem Konzert am Sonntag, 16. Juli, um 18 Uhr ist frei, Spenden werden gerne angenommen.

Lesen Sie dazu auch