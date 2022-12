Das Baringer Adventssingen vereint Gesang mit zahlreichen Instrumenten

Beim Adventssingen in der Wallfahrtskirche in Bergen sorgen mehrere Ensembles für weihnachtliche Stimmung. Das vollgepackte Programm hält auch der Kälte stand.

Eiseskälte herrscht draußen, und auch drinnen haben sich die winterlichen Temperaturen ausgebreitet in der nahezu voll besetzten Wallfahrtskirche Heilig Kreuz in Bergen. Doch die sind schnell vergessen, wärmen doch die festlichen Klänge des Baringer Adventssingens die Konzertbesucher und -besucherinnen von innen heraus. Zu Herzen gehen die Musikstücke, verheißen die Ankunft des Heilands und stimmen auf das Weihnachtsfest ein, wie Edgar Mayer, der Vorsitzender des Freundeskreises "Kultur im Baringer Münster" es eingangs formuliert hat. Das abwechslungsreiche Programm mit verschiedenen Akteuren aus Baring und dem Umland hat erneut Karl Speth zusammengestellt, Prälat Franz Kaspar besinnliche Texte zum Advent von Silja Walter ausgewählt, einer Schweizer Schriftstellerin und Ordensschwester.

Die Schutterzeiserl aus Buxheim hatten adventliche Mundartlieder zum Baringer Adventssingen mitgebracht. Foto: Andrea Hammerl

Mit dabei ist natürlich wieder die Blaskapelle Baring, die unter Leitung von Thomas Fahrmeier mit "Staade Zeit" für den kraftvoll-dynamischen Auftakt sorgt. Traditionell darf auch der Baringer Saitenklang, bestehend aus den Zwillingen Evi (Zither) und Marie (Hackbrett) Krämer nicht fehlen, die sich aus dem Solnhofner Zitherclub, dem sie angehören, Claudia (Zither) und Stefan (Kontrabass) Mücksch zur Verstärkung mitgebracht haben. Das Quartett erfreut bei diesem weihnachtlichen Konzert unter anderem mit dem stimmungsvollen "Welschnofner Menuett", dem eingängigen "Rauhnacht Landler" und dem lebhaften "Weihnachts Boarischer".

Baringer Adventssingen überzeugt mit vollem Programm

Die sonoren Männerstimmen der drei Weichenrieder Sänger kontrastieren wunderbar mit den hohen Stimmen der fünf Schutterzeiserl aus Buxheim, die freundlich mit "Griaß enk Gott, ihr liaba Leit" begrüßen, ergreifend "Jetzt kommt die heilge Weihnachtszeit" darbieten und "Weihnachtsgefühl" verheißen. Die Weichenrieder halten sich in ihrer Liedauswahl eng an der Weihnachtsgeschichte, fragen "Wos is des nacha für a Kind?", rufen mit dem schwungvollen Volkslied "Habts ihr net den Engel gsehn?" dazu auf, sich auf den Weg nach Bethlehem zu machen und erzählen die Herbergssuche auf Bayerisch: "Draus geht da Wind".

Wunderbare Saitenklänge erfüllten die Wallfahrtskirche in Bergen als Evi und Marie Krämer alias der Baringer Saitenklang zusammen mit Claudia und Stefan Mücksch vom Zitherclub aus Solnhofen an der Reihe waren. Foto: Andrea Hammerl

Das Klarinettentrio der Baringer Blaskapelle steuert im Laufe des Konzerts ein Menuett bei, das Flügeltrio stimmt die "Osterfinger Weihnachtsweis" an. Einen Höhepunkt beim Adventssingen stellt traditionell der Andachtsjodler dar, diesmal die drei Strophen aufgeteilt auf die Schutterzeiserl, die Weichenrieder Sänger und ein Quartett der Blaskapelle.

Der Männerdreigesang aus Weichenried erzählte die Weihnachtsgeschichte musikalisch. Foto: Andrea Hammerl

Während der Schwerpunkt auf bodenständig-volksmusikalischen Weisen liegt, hat die Blaskapelle mit "Stern über Bethlehem" und dem wunderschönen Schlusslied "Herbei o ihr Gläubigen" noch zwei Ohrwürmer im Gepäck, die die Zuhörer und Zuhörerinnen - nachdem sie eifrig den wohlverdienten Applaus gespendet haben - noch auf dem Heimweg begleiten.