Das perfekte Familienchaos: Theatergruppe Baring probt für neues Stück

Die Baringer Theatergruppe probt auch heute wieder für ein Stück im Schützenheim. Geplant ist ein lustiger Dreiakter von Bernd Gombold.

Auch in diesem Jahr will die Theatergruppe des SV "Alt Baring" wieder die Zuschauer zum Lachen bringen. Sie zeigt das Lustspiel in drei Akten "Außer Spesen nichts gewesen" von Bernd Gombold.

Hier befindet sich die Familie Müller im Aufbruchs-Chaos. Mutter Elisabeth fährt zur Kur, Tochter Sabrina will mit ihrem Freund auf eine Rucksacktour durch Tibet, Opa Gustav soll an einer Seniorenwallfahrt teilnehmen, Vater Gottfried will an einer beruflichen Fortbildung teilnehmen, hat sich aber dummerweise sein Bein verstaucht. Elisabeth zögert daher, die Kur anzutreten, doch Gottfried möchte ihr die verdiente Kur nicht vermiesen. Seine Reisevorbereitungen werden aber von der aufdringlichen Nachbarin gestört und dauernd klingelt Martin, der sympathische Postbote, und bringt Pakete.

Theatergruppe Baring probt Lustspiel von Bernd Gombold

Opa Gustav will eigentlich auch nicht fort, sondern mit seinem Freund Max die sturmfreie Bude für ein Gelage nutzen. Elisabeths Mutter Frida soll zum Blumengießen vorbeischauen und ein charmanter Heiler sowie eine sehr mysteriöse Figur stören das Aufbruchs-Chaos der Familie Müller. Wie sich nun das Chaos entwirrt und wie sich die einzelnen Akteure zusammenfinden, soll hier aber noch nicht verraten werden.

Die Aufführungen um Schützenheim Bergen, Lohweg 4, sind am 20. und 21. April sowie am 26., 27. und 28. April geplant. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Theatergruppe bittet um rechtzeitiges Erscheinen. Karten können bereits unter der Telefonnummer 08431 4328886 vorbestellt werden und an der Abendkasse gekauft werden. Essen und Getränke gibt es bei den Aufführungen wie immer vor Ort. (AZ)

Lesen Sie dazu auch