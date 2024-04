Bergen

06:00 Uhr

Ein altbekannter Gast: Hans Berger kommt erneut ins Baringer Münster

Plus An zwei Tagen tritt Hans Berger im Baringer Münster auf. Bei den Konzerten stehen Werke der großen Meister auf dem Programm.

Von Brigitte Clemens

Hans Berger aus dem malerischen Oberaudorf mit seiner bayerisch-tirolerischen Singgemeinschaft, dem Montinichor, ist in Bergen kein Unbekannter mehr. Bei seinem Alpenländischen Marienoratorium, das er im August 2023 im Baringer Münster aufführte, platzte das Gotteshaus – was die Besucherzahl anging - fast aus allen Nähten. Bänke und Stühle mussten organisiert werden, damit alle im Sitzen in den Genuss dieses Werkes kamen. Am Samstag, 13. April, und Sonntag, 14. April, ist der bekannte Volksmusiker und Komponist Berger erneut im Baringer Münster zu Gast.

Als langjähriger Kirchenmusiker in Oberaudorf, Leiter des Advents- und Weihnachtssingens im Bayerischen Fernsehen und beim Salzburger Adventssingen sammelte er musikalische Erfahrungen und verfasste bisher drei Oratorien, die für ihn keine endgültigen Werke, sondern eine lebenslange Herausforderung sind, an der er kontinuierlich weiterzuarbeiten gedenkt. Seine Oratorien sind „Maria“, „ Weihnachten“ und „ Ostern“ gewidmet.

