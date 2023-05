Ein Bürgermeister in Nöten in Bergen auf der Bühne

Mit "Das Loch in der Wand" bringen die Baringer Laienschauspieler wieder einen lustigen Schwank auf die Bühne. Weitere Vorstellungen am Wochenende.

Nachdem in der erzwungenen Corona-Pause die langjährige, beliebte Darstellerin Christine Heiß die Truppe aus privaten Gründen verließ, musste die Theatergruppe „Alt Baring“ nach den Aufführungen 2022 die nächste Zäsur hinnehmen. Die langjährige, beliebte und geschätzte Darstellerin Maria Fürleger musste aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden. Nur mit Mühe werden die beiden Frauen in der Truppe ersetzt werden können. Zum Glück ist 2023 ein Stück zur Aufführung gekommen, das eine weibliche Rolle weniger hat.

Die Premiere am vergangenen Wochenende kann durchaus als großer Erfolg gesehen werden. In dem Stück "Das Loch in der Wand" hat der Bürgermeister (Florian Schlamp) nicht nur mit seiner dominanten Ehefrau (Sandra Gietl), sondern auch mit der geplanten Eingemeindung seiner zu kleinen Ortschaft zu kämpfen. Daneben ist er mit den beiden Gemeinderäten (Gregor Gegg, Stefan Rein) nur allzu oft in den Gasthäusern der Ortschaft unterwegs.

Theatergruppe "Alt Baring" spielt noch mal "Das Loch in der Wand"

Zu Hause hält der Opa (Erwin Pfleger) die Familie mit seinen Streichen auf Trab. Darunter hat nicht nur der Geigenlehrer Baldouin (Konrad Gegg) unter seiner Enkelin (Klara Gegg) zu leiden, sondern auch die Hausmagd Katharina (Sina Egen). Zum Retter all seiner Probleme könnte der Investor Willibald von Reichenbach zu Wildenstein (Michael Habermeier) werden, würde nur das gewünschte Gelände nicht dem ledigen Altbauern und Sonderling Fidl (Charly Simon) gehören. Die Anstellung der Escort-Dame Désirée (Linda Egen) soll dem Bürgermeister aus der Bredouille helfen. Die nun folgenden Verwicklungen, Missverständnisse und Zwischenfälle liefern eine Reihe von Lachern der Zuschauer.

Wie die Sache weitergeht, wird nicht verraten. Jedenfalls hat Spielleiterin Ingrid Stemmer mit ihrer Assistentin Johanna Gietl wieder hervorragende Arbeit geleistet. Für die Vorstellungen am kommenden Wochenende, 5., 6. und 7. Mai sind noch Karten verfügbar. Sie können unter Telefon 08432/1694 oder an der Abendkasse für 8 Euro, Kinder bis 14 Jahre 5 Euro, reserviert werden. (AZ)