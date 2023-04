Ein Konzert im Zeichen der Freundschaft im Baringer Münster

Die deutsch-französische Freundschaft ist im Fokus eines Konzerts im Baringer Münster. Damit beginnt am 1. Mai die Konzert-Saison

Start der Konzert-Saison 2023 im Baringer Münster ist der 1. Mai, bei dem sich das Konzert um 16 Uhr als eine Fortsetzung der Veranstaltungen anlässlich des 60. Jahrestages des Élysée-Vertrages versteht. Die künstlerische Leitung liegt bei Antoine Pecquer, einem vielfach ausgezeichneten Musiker, der an der Hochschule in Straßburg Fagott studierte.

Der aus Georgien stammende Violinist Irakli Tsadaia ist Konzertmeister des Bonner Beethovenorchesters. Er heimste zahlreiche Preise ein und tritt regelmäßig als Solist und Kammermusiker in europäischen Ländern und in den USA auf. Ein Ensemble der Solisten des Georgischen Staats-Kammerorchesters wird zusammen mit den beiden ein Konzert deutscher und französischer Komponisten bieten.

Auf dem Programm stehen G. F. Händels Wassermusik, eine Sammlung von Suiten mit Ouvertüre und Tanzsätzen. Sie untermalte einst eine Lustfahrt des englischen Königs Georg I. auf der Themse. Wie bei vielen Konzerten von J. S. Bach, liegt auch die Entstehung des Violinkonzertes a-Moll BWV 1041 weitestgehend im Dunkeln. Erhalten ist ein originaler Stimmsatz aus dem Jahr 1730.

Unter den Gästen soll die französische Generalkonsulin in Bayern sein

Vivaldis Fagottkonzerte, von denen das für Fagott, Streicher und Basso Continuo g-Moll RV 495 op. 40 zu hören sein wird, gehören zu den virtuosesten barocken Konzerten für dieses Instrument. Vivaldi setzt das eher stiefmütterlich behandelte Fagott ausgesprochen idiomatisch ein und versteht es dabei, seine wenig bekannte lyrische Seite zu bedienen.

„Le Bourgeois gentilhomme“ (Der Bürger als Edelmann), eine Ballettkomödie von Molière und dem Komponisten J. B. Lully, ist der Höhepunkt der Zusammenarbeit beider. Von G. P. Telemann sind insgesamt 23 Violinkonzerte überliefert, das in A-Dur TWV 51 wird aufgeführt werden. Seine Konzerte stammen aus einer Zeit, in der französische und zunehmend auch italienische Musik das Interesse deutscher Komponisten weckte. „Les indes galantes“ (etwa „Das galante Indien“) ist die erste von insgesamt sechs Ballettopern des französischen Komponisten J. P. Rameau.

Die französische Generalkonsulin in Bayern, Corinne Pereiera, und der georgische Botschafter aus Berlin, Levan Izoria, werden erwartet. Der Kartenvorverkauf für das Konzert im Baringer Münster (bei freier Platzwahl) findet im Bücherturm in Neuburg, in der Touristinfo in Neuburg, im Klosterbräu und in der Kaplanei in Bergen und unter www.gdf-kulturzentrum.webnode.page/kontakt/ statt. (bece)