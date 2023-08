Hans Berger spielt sein besonderes Oratorium im Münster in Bergen

Das alpenländisches Marien-Oratorium wird kurz nach Maria Himmelfahrt im Münster in Bergen aufgeführt.

Manchmal geht der Zufall eigene Wege. Hans Berger, einer der erfolgreichsten Komponisten der Bayerischen Volksmusik, weilte in Bergen. Dort bekam er die Gelegenheit, die Orgel im Münster zu spielen. Da eine Renovierung der pneumatischen Orgel dringend ansteht, beschloss er zusammen mit einem gleich gesinnten Sponsor, diese mit der Aufführung seines „Alpenländischen Marien-Oratoriums“, eines hinreißend komponierten und arrangierten Werkes mit großer Publikumsresonanz, zu unterstützen.

Mit der Geburt Mariens, deren Herzschlag durch den Kontrabass aufgezeigt wird, beginnt das Oratorium. Bei der Verkündigungsszene ist Maria alleine im Gebet versunken, wird vom Engel aufgesucht, ihr mitteilend, sie werde die Mutter des Erlösers sein. Ein Männerduett berichtet vom Heiligen Josef. Zur Geburt Christi erklingt ein strahlendes Gloria. Ein Evangelist trägt die verbindenden Passagen aus der Heiligen Schrift solistisch vor. Vom Lichtmesstag bis hin zur Marienverehrung und der Aufnahme Mariens in den Himmel spannt sich ein musikalischer Bogen.

Die wunderschöne Baringer Münster-Kirche bietet wieder einmal den Rahmen für ein musikalisches Werk der Extraklasse. Foto: Brigitte Clemens

Mit dem Montini-Chor aus dem bayrisch-tirolischen Raum werden am Sonntag, 20. August, um 16 Uhr in „musikalischen Worten” die Stationen des Lebens Mariens im Baringer Münster zum Klingen gebracht. Das Alpenländische Marien-Oratorium bildet den sommerlichen Gegenpart zum erfolgreichen “Alpenländischen Weihnachts-Oratorium”.

Seit dem siebten Lebensjahr spielt Hans Berger Zither

Geboren 1944 in Oberaudorf, aufgewachsen im elterlichen Bergbauernhof in Seebach, begann Berger ab seinem siebten Lebensjahr das Zitherspiel zu erlernen. Als Zwölfjähriger brachte er sich autodidaktisch das Orgelspiel bei. Später folgte er seiner Neigung zur Musik und schloss seine Ausbildung zum Musiklehrer und mit der Kirchenmusik B-Prüfung am Richard-Strauss-Konservatorium in München erfolgreich ab.

Als Organist und Zithersolist weist seine Vita viele Auszeichnungen und bemerkenswerte Stationen auf, etwa einen Auftritt bei Papst Benedikt XVI. in Rom im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. Die Literatur seiner Konzertprogramme ist von festlich-alpenländischer, sowie höfischer Musik des 17. und 18. Jahrhunderts geprägt.

Somit entsteht eine klingende Brücke von der klassischen zur Volksmusik, stets in sensibler und authentischer Bearbeitung für ein Ensemble, das sich durch Klangvielfalt und Variabilität, genauso durch die Qualität seiner Mitglieder auszeichnet. Auch Freunde der Chormusik finden sich in seinen Werken wieder. (bece)