Konzert im Baringer Münster: Bravouröse Leistung des Ensembles „Klassik Bavarese“

Erneut findet ein Konzert im Baringer Münster statt, diesmal mit dem Ensemble "Klassik Bavarese". Das Programm kommt beim Publikum gut an.

„Gerade feiert man in Leipzig das große Bachfest. Vor 300 Jahren, am Dreifaltigkeitssonntag hat J.S. Bach sein Amt als Thomaskantor angetreten“, führte Edgar Mayer, Vorsitzender des "Freundeskreises Kultur im Baringer Münster" beim jüngsten Konzert aus. Schon erklangen bekannte Bachkantaten, musikalisch fulminant gestaltet von den Trompetern Harald (Vater) und Elias (Sohn) Eckert und der Organistin Michaela Mirlach-Geyer.

Empathisch, mitreißend „Jesu bleibet meine Freude“, himmelwärts weisend, jubilierend „Bist du bei mir“ und mit Halali-Charakter „Schafe können sicher weiden“. Das bestens harmonierende Trio setzte mit dem Konzert in D-Dur von Rathgeber einen festlichen Anfangspunkt, bot mit zwei Orgelsoli Mirlach-Geyers einen Hörgenuss auf der Königin der Instrumente. Glorios, hymnisch „The glory oft he Lord“ von Mawby und mit Drehleiercharakter Forrers „Napoleonsmarsch“ in D-Dur. Höhepunkt des Konzertes, mit elegischem Orgelspiel, sauberer Trompeten-Chromatik und Echospiel mit Rufer-Gepräge, gehörte dem Junior an der Trompete und der versierten Organistin mit der „Elegie op. 12“ von Ley.

Spitzenmäßig auch der Schlusspunkt, das Konzert für zwei Trompeten und Orgel in D-Dur Manfredinis. Die Zugabe des Komponisten Charpentiers, das Prélude des Te Deums, besser bekannt als die Eurovisionshymne, riss dann die Zuhörer von den Kirchenbänken und erntete langen Applaus.

