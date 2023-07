Bergen

18:57 Uhr

Orgel trifft Trompete: In Bergen überzeugt das "Concerto Royal"

Von Brigitte Clemens Artikel anhören Shape

Bei einem Konzert im Baringer Münster in Bergen treffen Franz Günthner an der Orgel und Jürgen Huber an der Trompete aufeinander.

Zwei Königinnen der Instrumente, die Orgel – virtuos gespielt von Kirchenmusikdirektor Franz Günthner und die Trompete – meisterhaft geblasen von Hans Jürgen Huber, waren begeisternde Glanzlichter eines Konzertes mit brillanter, festlicher Musik im Baringer Münster. Harmonisch miteinander agierend setzen beide Musiker ein feierlich-jubilierendes Concerto von Walther an den Anfang. Melancholisch war das Orgelchoralvorspiel Bachs „Ich ruf’ zu dir Herr Jesu Christ“. Fröhlich und mitreißend gestalteten sie Tartinis Trompeten-Concerto mit Trillern, Läufen und Echoeffekten. Bei Bedards „Trois Pieces breves“ gelang es Günthner, die Charaktere der einzelnen Stücke sauber herauszuarbeiten, man erspürte drehleierähnliche Melodien, meditativ-improvisatorische und auch tänzerische Elemente. Mit cantabilen Trompetenklängen ertönte Schuberts „Ave Maria“. Gefühle umschreibend wurde Callahans „Invocation und Exultation“ zu einem volltönenden Aufruf und einem Jubel, bei dem der Künstler aus der Orgel alles herausholte, was in ihr steckte und sein umfassendes Können präsentierte. "Concerto Royal" im Baringer Münster begeistert das Publikum Schließlich zwei Telemann-Kompositionen, teils sanft fließend, aber auch imposant, drängend, packend, mitreißend bis hin zu fetzig, fulminant und außerordentlich, was nicht nur für diese Kompositionen, sondern für das gesamte Konzert gelten darf. Die stehenden Ovationen am Ende eines hochsommerlichen Abendkonzertes sprachen dafür. Lesen Sie dazu auch Neuburg Plus Klaus Köppl plant für die Drogerie in Neuburg ein neues Format

