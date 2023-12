25-Jähriger fällt bei Polizeikontrolle doppelt negativ auf

Ein junger Mann hat nach einer Kontrolle in Bergheim nun Ärger mit der Polizei. Bei dem Schneefall war er mit Sommerreifen unterwegs. Doch er hat noch ein ganz anderes Problem.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Bergheim ist ein Autofahrer mit Sommerreifen am Wagen erwischt worden. Angesicht der doch Winterreifenpflicht und der offensichtlich extrem winterlichen Verhältnisse sorgt das jetzt für Ärger mit der Polizei. Vor allem, nachdem die Beamten auch noch feststellten mussten, dass der 25-Jährige auch noch ohne Führerschein unterwegs war. Er musste das Auto stehen lassen und sich demnächst in einem Strafverfahren rechtfertigen. (AZ)

