Älteste Frau in Bergheim: Nach 100 Jahren zufrieden mit dem Leben

Plus Rosa Ruisinger hat einen großen Geburtstag gefeiert. Die 100-Jährige erzählt von einer glücklichen, aber arbeitsreichen Kindheit. Kunsttherapie erleichtert ihr das Leben im Alter.

Ihr langes Leben war entbehrungsreich und voller Arbeit, doch sie blickt zufrieden darauf zurück: Gestern ist Rosa Ruisinger 100 Jahre alt geworden. Ihre Heimat war Dezenacker bei Burgheim, seit einigen Jahren wohnt sie bei ihrer Tochter Rosi in Unterstall.

Zum 100. Geburtstag füllte sich das Haus schnell. Pfarrer Serge Senzedi aus Sinning kam zum Gratulieren, Fritz Goschenhofer brachte für den VdK-Kreisverband ein Geschenk vorbei. Außerdem sang er ein Geburtstagsständchen. Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger hat sich bei seiner ältesten Bürgerin angesagt und natürlich Kinder, Enkel und Urenkel – rund 30 an der Zahl.