Beim Hoagarten in Bergheim geht‘s zünftig zu

Bombenstimmung im Publikum von Anfang an, mitreißende Lieder, bestens aufgelegte Musiker, jederzeit zu Scherzen aufgelegte Moderatoren und am Ende stehende Ovationen - der erste offizielle Hoagarten der Dorfgemeinschaft (DG) Bergheim ist gut angekommen. „I glaub, do moanans mi“, lautet die Antwort, die „Pati“ und „Fuxi“ von ihren Zuhörern in der Dorfhalle Bergheim hören wollen. Mit dem heiteren, teils auch ein bisschen hinterlistigen Auftakt bringen die beide Moderatoren schnell Stimmung in die voll besetzte, zünftig geschmückte Halle. Neben dem Moderatoren-Duo, das nicht nur deftige Witze und amüsante Ansagen beherrscht, sondern auch singt und musiziert, gestalten weitere acht Musikanten beziehungsweise Gruppen das abwechslungsreiche Programm. Das reicht vom Österreichischen Militärmarsch „Deutsche Treue“, schmissig dargeboten von den Blechtratzern aus Möckenlohe, bis zum dreistimmigen Kanon aller Mitwirkenden einschließlich Publikum zum krönenden Ende gegen 23 Uhr.

