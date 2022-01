Bekommt Bergheim eine Waldorfschule?

Das Grundstück der ehemaligen Besamungsstation steht schon lange leer. Nun will der Investor, der es 2020 gekauft hat, dort eine Waldorfschule etablieren.

Im Jahr 2020 wurde das Grundstück der ehemaligen Besamungsstation in Bergheim verkauft. Nun will der Investor auf dem Gelände in der vormaligen Betriebsleiterwohnung in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Waldorfschule Ingolstadt eine Waldorfschule etablieren.

Zuerst muss der Bergheimer Gemeinderat noch über die Waldorfschule und eine baurechtliche Änderung entscheiden

Das Gebäude ist seit fünf Jahren unbewohnt und kann auch nicht so ohne weiteres genutzt werden. Erst müsse baurechtlich einiges geändert werden, wie Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger sagt. Der Flächennutzungsplan weist für die Fläche eine landwirtschaftliche Nutzung aus. Für den Freitag sei ein Treffen geplant, bei dem weitere Details diskutiert würden. Anschließend entscheidet am Montag, 24. Januar, der Gemeinderat über die Umnutzung der Betriebsleiterwohnung.

Außerdem geht es in der Sitzung um die zehnte Änderung des Flächennutzungsplanes und diverse Bauangelegenheiten in Bergen und Unterstall. Darüber hinaus wird das Gremium unter anderem die Einziehung eines Feldweges in der Nähe der Linksabbiegespur zur Firma Schulz beraten. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum. Es gilt die 3G-Regel. (kimi)